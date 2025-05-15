Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu! 12 kadın kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Mayıs 2025 11:31 - Güncelleme: 15 Mayıs 2025 12:00 - Güncelleme:

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda ikisi ev hapsi olmak üzere 4 kişi tutuklandı. Zorla fuhuşa sürüklenen 12 kadın ise kurtarıldı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fuhuş operasyonunda takibe alınan 4 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı. İlgili Haber İstanbul'da fuhuş baskını! Çok sayıda kadın kurtarıldı PARA, SENET, AV TÜFEĞİ... Aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 610 lira, 190 bin lira tutarında 4 senet, av tüfeği ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda G.S., H.Ü., İ.Ç., H.D., L.M. ile M.D. gözaltına alındı. Şüphelilerden L.M. ile M.D. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan G.S., H.Ü., İ.Ç. ve H.D. tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan ikisinin ev hapsine alındığı belirtildi. İlgili Haber Erzurum'da dev fuhuş operasyonu! 8 kadın kurtarıldı, 4 kişi tutuklandı Operasyonda 12 kadın ise fuhuş batağından kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş