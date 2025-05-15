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Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu! 12 kadın kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda ikisi ev hapsi olmak üzere 4 kişi tutuklandı. Zorla fuhuşa sürüklenen 12 kadın ise kurtarıldı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fuhuş operasyonunda takibe alınan 4 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı.

PARA, SENET, AV TÜFEĞİ...

Aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 610 lira, 190 bin lira tutarında 4 senet, av tüfeği ve 6 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda G.S., H.Ü., İ.Ç., H.D., L.M. ile M.D. gözaltına alındı. Şüphelilerden L.M. ile M.D. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan G.S., H.Ü., İ.Ç. ve H.D. tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan ikisinin ev hapsine alındığı belirtildi.

Operasyonda 12 kadın ise fuhuş batağından kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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