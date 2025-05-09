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Erzurum'da dev fuhuş operasyonu! 8 kadın kurtarıldı, 4 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Erzurum&#039;da dev fuhuş operasyonu! 8 kadın kurtarıldı, 4 kişi tutuklandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'da düzenlenen operasyonda fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı. 4 kişinin tutuklandığı olayda otel ve pansiyon sahibi ile 3 çalışanı tutuklandı, milyonlarca liralık idari para cezası verildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Erzurum genelinde fuhuş operasyonu düzenledi. İfa edilen çalışmalarda; zaman zaman vatandaşlar tarafından personele fuhuş yapılan yerler ile alakalı istihbarı mahiyette bilgiler geldiği ancak vatandaşların huzursuzluk yaşamamak için kimlik bilgilerini vermek istemedikleri ifade edildi.

Bu bağlamda yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; B.B isimli otel ve B. isimli pansiyon sahibi olan M.K isimli şahsın, mağdur kadın şahısların, adı geçen işyerlerinde fuhuş yapmalarına aracılık ettiği, A.N ve E.E.E isimli şahısların bu işyerlerinde resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı ve fuhşa aracılık ettikleri tespit edilerek CMK 135 kapsamında soruşturmaya başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında otel ve pansiyon sahibi M.K ve çalışanlar A.N, E.E.E ve K.A isimli şahısların yakalanabilmesi için arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. 

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Yapılan operasyon sonucu, fuhuş yapmaya zorlandığı tespit edilen 8 mağdur kadın kurtarıldı ve 47 bilgi sahibi şahsın ifadesi alındı. Ayrıca dosya kapsamında fuhşa teşvik aracılık veya zorlama suçundan tespitli olan 4 şüpheli M.K, A.N, E.E.E ve K.A isimli şahıslar yakalandı.

MİLYONLARCA LİRALIK CEZA

4 erkek şüpheli  Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Sevk edilen dört şahıstan biri tutuklandı, üç şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

M.K isimli şahıs Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama suçundan tutuklandı. Fuhuş yaptığı tespit edilen kadın ve erkek şahıslara 89 ayrı idari yaptırım olarak toplam 2 milyon 137 bin 513 TL idari para cezası tatbik edildi.

Kayıtsız konaklamalara ilişkin yapılan tespitler neticesi 612 bin 747 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan açıklamada; bahse konu oteller hakkında Erzurum Zührevi Hastalıklarla Mücadele Komisyonu Başkanlığı ile gerekli yazışmalar yapılacağı ifade edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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