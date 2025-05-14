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İstanbul'da fuhuş baskını! Çok sayıda kadın kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı, fuhşa zorlanan 8 kadın ise özgürlüğüne kavuştu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, internet üzerinden faaliyet gösteren müstehcen siteler aracılığıyla Türk ve yabancı uyruklu kadınların ev ve otellere gönderilerek fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

POLİSLER 3 AYLIK TAKİP SONUCU BULDU!

Ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 8 şüphelinin fuhuş organizasyonuna karıştığını tespit etti.

EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Şüphelilerin yakalanması ve mağdur kadınların kurtarılması amacıyla ekiplerce, İstanbul'un Esenyurt, Büyükçekmece, Ümraniye, Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Beyoğlu, Kağıthane ve Şişli ilçeleri ile Sakarya ve Zonguldak'ta toplam 18 adrese 6 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

8 KADIN KURTARILDI

Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 8 kadın da kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 cep telefonu ve sim kartlara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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