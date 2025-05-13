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Denizli'de yangın paniği! Küle dönen evine son anda yetişti, gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Denizli&#039;de yangın paniği! Küle dönen evine son anda yetişti, gözyaşlarına boğuldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de müstakil evin bahçesinde başlayan yangın evi küle çevirdi. Ailesinin evinin yandığı haberini alır almaz olay yerine feryat ederek gelen kadın babasını evin dışında görünce yaşadığı sevinçle hüngür hüngür ağladı.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre müstakil evin bahçesinde bulunan odun parçalarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler bir anda müstakil evi de sararken, durumu fark eden komşuların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yanan eve diğer yandan ise bahçede alevlenen odunlara müdahalede bulundu.

Evin hemen yanında bulunan bir parke fabrikasına ise alevlerin ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf etti.

Denizli'de yangın paniği! Küle dönen evine son anda yetişti, gözyaşlarına boğuldu - 1. Resim

FERYATLA GELDİ SEVİNÇLE SARILDI

Ailesinin evinin yandığı haberini alır almaz adrese gelen bir kadının feryatları ise dikkatlerden kaçmadı. Karşısında babasını görünce rahatlayan kadın sevinçle babasına sarıldığı ve annesinin durumunu sorduğu görüldü.

Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda alevler kontrol altına alınırken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar oluştuğu gözlemlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de yangın paniği! Küle dönen evine son anda yetişti, gözyaşlarına boğuldu - 2. Resim

Denizli'de yangın paniği! Küle dönen evine son anda yetişti, gözyaşlarına boğuldu - 3. Resim

Denizli'de yangın paniği! Küle dönen evine son anda yetişti, gözyaşlarına boğuldu - 4. Resim

Denizli'de yangın paniği! Küle dönen evine son anda yetişti, gözyaşlarına boğuldu - 5. Resim

Denizli'de yangın paniği! Küle dönen evine son anda yetişti, gözyaşlarına boğuldu - 6. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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