Balıkesir'de feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Araçlarda bulunan 8 kişiden 1'i ağır, 7'si hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir İvrindi'ye bağlı Akçal Mahallesi’nde meydana gelen kazada; 10 HV 664 plakalı otomobil ile 10 D 3736 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.
Kaza ihbarı üzerine İtfaiye, 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri, olay yerine sevk edildi. Kaza sonrası araçlarda bulunan 8 kişiden 1'i ağır, 7'si hafif şekilde yaralandı.
112 sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş