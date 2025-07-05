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Balıkesir'de feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Balıkesir&#039;de feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Araçlarda bulunan 8 kişiden 1'i ağır, 7'si hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir İvrindi'ye bağlı Akçal Mahallesi’nde meydana gelen kazada; 10 HV 664 plakalı otomobil ile 10 D 3736 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Balıkesir'de feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı - 1. Resim

Kaza ihbarı üzerine İtfaiye, 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri, olay yerine sevk edildi. Kaza sonrası araçlarda bulunan 8 kişiden 1'i ağır, 7'si hafif şekilde yaralandı.

Balıkesir'de feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı - 2. Resim

112 sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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