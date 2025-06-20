Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Balıkesir'deki orman yangınlarının sebebi belli oldu, 5 kişi gözaltında!

Balıkesir'deki orman yangınlarının sebebi belli oldu, 5 kişi gözaltında!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Balıkesir&#039;deki orman yangınlarının sebebi belli oldu, 5 kişi gözaltında!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınlarının uygun olmayan şartlarda biçerdöver çalıştırdığı için meydana geldiği tespit edildi. 5 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kepsut ilçesine bağlı Sarıfakılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangın ile Kalburcu Mahallesi ve Bigadiç ilçesi Yeniköy Mahallesi arasındaki kırsal bölgede çıkan orman yangınını söndürme faaliyetleri devam ediyor.

Kepsut Kaymakamı Tarık Yerlikaya'nın da incelemelerde bulunduğu yangın bölgesinde, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan arazözlerle alevleri söndürmeye çalışan ekipler, diğer yandan dozerlerle yangının önünü kesmek için yoğun mücadele veriyor.

Balıkesir'deki orman yangınlarının sebebi belli oldu, 5 kişi gözaltında! - 1. Resim

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerince yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan çalışmalarda, 5 kişinin uygun olmayan şartlarda biçerdöver çalıştırdığı belirlendi. Gözaltına alınan bu kişilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail saldırıya geçti! Tahran'da patlamalar peş peşe oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da sıcak saatler! Önce yangın sonra patlama oldu, zarar çok büyük... - 3. SayfaÖnce yangın sonra patlama oldu! Arabalar hurdaya döndüKonya'da yürekleri ağza getiren olay: 2 yaşındaki çocuk otelin penceresinden aşağıya düştü - 3. Sayfa2 yaşındaki çocuk otelin penceresinden aşağıya düştüBalıkesir'deki orman yangınlarına ilişkin 5 kişi gözaltında - 3. SayfaBalıkesir'deki orman yangınlarına ilişkin 5 kişi gözaltındaMuş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı - 3. SayfaMuş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındıDiyarbakır'da taksi devrildi: 2 kişi yaralandı - 3. SayfaDiyarbakır'da taksi devrildi: 2 kişi yaralandıErzurum'da feci kaza: Geri geri gelen kamyon işçilere çarptı - 3. SayfaErzurum'da feci kaza: Geri geri gelen kamyon işçilere çarptı
Sonraki Haber Yükleniyor...