Balıkesir'deki orman yangınlarının sebebi belli oldu, 5 kişi gözaltında!

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınlarının uygun olmayan şartlarda biçerdöver çalıştırdığı için meydana geldiği tespit edildi. 5 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kepsut ilçesine bağlı Sarıfakılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangın ile Kalburcu Mahallesi ve Bigadiç ilçesi Yeniköy Mahallesi arasındaki kırsal bölgede çıkan orman yangınını söndürme faaliyetleri devam ediyor.

Kepsut Kaymakamı Tarık Yerlikaya'nın da incelemelerde bulunduğu yangın bölgesinde, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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Bir yandan arazözlerle alevleri söndürmeye çalışan ekipler, diğer yandan dozerlerle yangının önünü kesmek için yoğun mücadele veriyor.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerince yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan çalışmalarda, 5 kişinin uygun olmayan şartlarda biçerdöver çalıştırdığı belirlendi. Gözaltına alınan bu kişilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.