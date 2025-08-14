Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Feci kazada 6 kişi can vermişti! Belediye başkanının amcası çıktı

Feci kazada 6 kişi can vermişti! Belediye başkanının amcası çıktı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çanakkale'de dün gece iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi öldü. Şahısların kimlikleri belirlenirken hayatını kaybedenlerden biri olan Oktay Çelik'in, Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik'in amcası olduğu öğrenildi.

Yenice Çınarcık köyü yakınlarındaki Davutköy sapağında dün gece saatlerinde 22 ACR 179 plakalı otomobilin karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri bulundukları yerden itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yapılan çalışmada kazada ölenlerin, Remzi Şen (43), Hayati Yılmaz (49), Olcay Baskın (42), Oktay Çelik (45), Evrim Oluçay (28) ve Atakan Yılmazdere olduğu belirlendi.

Feci kazada 6 kişi can vermişti! Belediye başkanının amcası çıktı - 1. Resim

BELEDİYE BAŞKANININ ACI GÜNÜ

Öte yandan Oktay Çelik'in, Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik'in amcası olduğu öğrenildi.

Cenazeler cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi sonrası Yenice ve Çan devlet hastanelerinin morglarına kaldırıldı.

Feci kazada 6 kişi can vermişti! Belediye başkanının amcası çıktı - 2. Resim

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Feci kazada 6 kişi can vermişti! Belediye başkanının amcası çıktı - 3. Resim

