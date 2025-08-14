Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak! İşte AK Parti'ye geçecek 9 isim
Birkaç gündür AK Parti'ye geçecek isimler üzerinden polemikler yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün 9 belediye başkanına rozet takacağı öğrenildi. O isimler ortaya çıktı, işte detaylar.
AK Parti bugün 24. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken CHP başta olmak üzere farklı partilerden de bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.
ERDOĞAN SİNYALİ VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün "Yarın çeşitli katılımlar olacak. Gücümüze güç katacağız" ifadesiyle heyecanı daha da artırdı.
HANGİ İSİMLER AK PARTİ'YE GEÇECEK?
Gözler saat 14.00'teki programa çevrilirken hangi isimlerin AK Parti'ye geçeceği de merak konusu oldu. TGRT Haber'de konuşan Cem Küçük bu isimleri şu şekilde sıraladı:
- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (CHP)
- Aydın Söke İlçe Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan (CHP)
- Aydın Yenipazar İlçe Belediye Başkanı Malik Ercan (CHP)
- Aydın Sultanhisar İlçe Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya (CHP)
- Gaziantep Şehitkamil İlçe Belediye Başkanı Umut Yılmaz (CHP)
- Yalova Altınova İlçe Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca (CHP)
- Isparta YAlvaç İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kodal (İyi Parti)
- Aksaray Yeşiltepe İlçe Belediye Başkanı İsmail Akpınar (İyi Parti)
- Kastamonu Bozkurt İlçe Belediye Başkanı (Bağımsız)
