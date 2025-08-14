Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak! İşte AK Parti'ye geçecek 9 isim

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak! İşte AK Parti'ye geçecek 9 isim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti, Cumhurbaşkanı, Belediye Başkanları, Siyaset, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Birkaç gündür AK Parti'ye geçecek isimler üzerinden polemikler yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün 9 belediye başkanına rozet takacağı öğrenildi. O isimler ortaya çıktı, işte detaylar.

AK Parti bugün 24. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken CHP başta olmak üzere farklı partilerden de bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.

ERDOĞAN SİNYALİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün "Yarın çeşitli katılımlar olacak. Gücümüze güç katacağız" ifadesiyle heyecanı daha da artırdı.

HANGİ İSİMLER AK PARTİ'YE GEÇECEK?

Gözler saat 14.00'teki programa çevrilirken hangi isimlerin AK Parti'ye geçeceği de merak konusu oldu. TGRT Haber'de konuşan Cem Küçük bu isimleri şu şekilde sıraladı:

  1. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (CHP)
  2. Aydın Söke İlçe Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan (CHP)
  3. Aydın Yenipazar İlçe Belediye Başkanı Malik Ercan (CHP)
  4. Aydın Sultanhisar İlçe Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya (CHP)
  5. Gaziantep Şehitkamil İlçe Belediye Başkanı Umut Yılmaz (CHP)
  6. Yalova Altınova İlçe Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca (CHP)
  7. Isparta YAlvaç İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kodal (İyi Parti)
  8. Aksaray Yeşiltepe İlçe Belediye Başkanı İsmail Akpınar (İyi Parti)
  9. Kastamonu Bozkurt İlçe Belediye Başkanı (Bağımsız)
Kaynak: Türkiye Gazetesi

ASKİ su kesintisi listesini paylaştı!: Ankaralılar dikkat, 5 ilçe için uyarı verildi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?Kulüpler "kural değişsin" dedi! TFF'den "yabancı sayısı" için karar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Karşısına çıkan reklama kandı, 800 bin lirasından oldu! Aman dikkat - GündemÇıkan reklama kandı, 800 bin lirasından olduBalıkesir Sındırgı depremi sonrası eski başkandan açıklama: Varsın koltuk gitsin - GündemSındırgı'yı felaketten kurtardı: Varsın koltuk gitsinİsrail'in saldırılarına rağmen Suriye'ye dönenlerin sayısı arttı! İşte son durum - Gündemİsrail'in saldırılarına rağmen Suriye'ye dönenlerin sayısı arttıÇanakkale'de felaketin izleri: Ormanlar yok oldu, geriye sessizlik kaldı - GündemOrmanlar yok oldu, geriye sessizlik kaldıNaci Görür'den Şener Üşümezsoy'a cevap gibi açıklama: 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin - GündemNaci Görür'den Üşümezsoy'a cevap gibi açıklamaRezan Epözdemir, 'casusluk' masası sorulunca topu CHP'li Gürsel Tekin'e attı - GündemO soru sorulunca... CHP'li ismin adını verdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...