Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak! İşte AK Parti'ye geçecek 9 isim

AK Parti bugün 24. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken CHP başta olmak üzere farklı partilerden de bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.

ERDOĞAN SİNYALİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün "Yarın çeşitli katılımlar olacak. Gücümüze güç katacağız" ifadesiyle heyecanı daha da artırdı.

HANGİ İSİMLER AK PARTİ'YE GEÇECEK?

Gözler saat 14.00'teki programa çevrilirken hangi isimlerin AK Parti'ye geçeceği de merak konusu oldu. TGRT Haber'de konuşan Cem Küçük bu isimleri şu şekilde sıraladı: