AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki: Haddini bildirmekten asla geri durmayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den sert tepki geldi.

Özel'in açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz. Haddini bildirmekten asla geri durmayız" ifadelerini kullandı.

Çelik "Özgür Özel’in yaptığı siyaset değildir. Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir. Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz" açıklamasında bulundu.

"HADDİNİ BİLDİRMEKTEN ASLA GERİ DURMAYIZ"

Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyeceklerini vurgulayan Çelik "Cumhurbaşkanımızın hukukunun korunması bizim siyasetimizin en temel değerlerindendir. Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmalarda siyaset adabına uygun hareket edilmesi gerekir. Buna uygun davranmayanlara siyaset zemininde haddini bildirmekten asla geri durmayız" sözlerine yer verdi.

"GERÇEK AHLAK SEVİYESİNİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 'siyasi vasisiyle' görüşmesinden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadesi gerçek ahlak seviyesini bir kez daha gözler önüne serdi." değerlendirmesinde bulundu.