Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Kulağına gerçekleri fısıldayan bir dostu da yok
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bantla kapatılmayan yolsuzlukları her gün lafla kapatmaya çalışmak elbette kolay olmasa gerek. Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık..." diye konuştu. Erdoğan, "Özel hiç merak etmesin. Yolsuzluk operasyonları neticesinde belediyeler rüşvetçi çetelerden, CHP ahtapotun kollarından, Türkiye safralarından, kendisi de prangalarından kurtulacak." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı"nda konuştu.
Konuşmasının bir bölümünde CHP'yi ve Genel Başkan Özgür Özel'i eleştiren Erdoğan, "Siyasetin kalitesini artıracak hiçbir beyanını maalesef bulamıyoruz. Beyefendi çok konuşuyor ama genellikle boş konuşuyor." ifadelerini kullandı.
Özgür Özel için "Ortada 3. sınıf bir laf salatası var. Kırdığı potlarla kaş yapayım derken göz çıkardığı, kimsenin ciddiye almadığı, itibarı kalmamış bir siyaset acemisiyle karşı karşıyayız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzyıllık partinin düşürüldüğü hal içler acısı. Özel de belli ki bundan memnun değil. Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık... Özel'in durumu da tam olarak bu!" diye ekledi.
Erdoğan, "Özel hiç merak etmesin. Yolsuzluk operasyonları çerçevesinden belediyeler rüşvetçi çetelerden, Türkiye safralarından, kendisi de prangalarından kurtulacak." diyerek sözlerini tamamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP ve Özgür Özel'i eleştirdiği o bölüm şöyle:
"Ana muhalefetin endişelendiğini görüyoruz. CHP lideri partisi içindeki rüşvetlerle uğraşmayı bıraktı, AK Parti gençlik kollarını hedef alıyor. Söylemlerine bakıyoruz, hiçbir derinlik yok... Tutarlılık yok. Kurduğu cümlelere bakıyoruz, hiçbir mantık örgüsü yok. Siyasetin kalitesini artıracak hiçbir beyanını maalesef bulamıyoruz. Beyefendi çok konuşuyor ama genellikle boş konuşuyor. Hakareti, tehdidi, sağa sola çamur atmayı siyaset yapmak zannediyor. Ortada 3. sınıf bir laf salatası var. Kırdığı potlarla kaş yapayım derken göz çıkardığı, kimsenin ciddiye almadığı, itibarı kalmamış bir siyaset acemisiyle karşı karşıyayız.
Bir ara kırmızı kartla geziyordu. Sonra ne olduysa bu dahiyane fikrini aniden terk etti. Ardından banka soyguncularının sloganlarıyla devrimcilik oynadı. Başarılı olamadı. Biz CHP liderinin yaşadığı bu ikilemin sebeplerini çok iyi biliyoruz. Bir tarafta itiraflarla gün yüzüne çıkan soygunun detayları, diğer tarafta bunlara göz yummak zorunda kalmasının utancı... Yüzyıllık partinin düşürüldüğü hal içler acısı. Özel de belli ki bundan memnun değil.
"BELEDİYELER RÜŞVETÇİ ÇETELERDEN KURTULACAK"
Bu durum onu da inanıyorum ki tedirgin ediyor. Bantla kapatılmayan yolsuzlukları her gün lafla kapatmaya çalışmak elbette kolay olmasa gerek. Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık... Özel'in durumu da tam olarak bu! Baklava kutularından, valizlerden balya balya rüşvet paraları fışkırıyorken halen turpun büyüğünü sorması... Mevla kimseyi böyle bir cenderede bırakmasın. Aslında cesareti olsa, vicdanına kulak verse, zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmadığını görecek. Ama o iradeyi gösteremiyor.
Özel hiç merak etmesin. Yolsuzluk operasyonları neticesinde belediyeler rüşvetçi çetelerden, CHP ahtapotun kollarından, Türkiye safralarından, kendisi de prangalarından kurtulacak. Adalet tecelli ettiğinde sadece kendisi değil, CHP'li vatandaşlarımız da rahat edecek. Özel şunu unutmasın, sataştığı AK Gençlik kendisini her konuda çırak çıkartır.
Batı'ya ülkesini şikayet edenler AK gençliğe ne vatan dersi verebilir ne de başka bir şey. Sayın Genel Başkan, en iyi bildiği iş olan suç örgütlerini getir götürünü yapmaya devam etsin."