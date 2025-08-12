Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Bahçeli'nin 'belediye' çıkışına Özgür Özel'den ilk yorum: Çok kıymetli buluyorum

Bahçeli'nin 'belediye' çıkışına Özgür Özel'den ilk yorum: Çok kıymetli buluyorum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin belediyelerle ilgili davaların sona ermesi gerektiğine yönelik açıklaması gündem oldu. Bu sözleri değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Açıklamayı son derece kıymetli buluyoruz" dedi.

CHP ve DEM Partili belediyelere yönelik 'rüşvet' ve 'terör' operasyonları gündemden düşmezken, dün bir açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli dikkat çeken mesajlar verdi.

BAHÇELİ'DEN 'BELEDİYELER' AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Bahçeli, Türkiye'nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek çok alana yayılan ve yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisinin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Bahçeli ayrıca adli tatilin bitimiyle beraber yargıyı saran mesnetsiz tartışma ve sürtüşmelerin kesinkes sonlandırılması, süregelen soruşturma ve kovuşturmaların bir an evvel tamamlanmasının demokrasi ve hukuk güvenliği bakımından öncelik olması gerektiğini kaydetti.

Bahçeli'nin 'belediye' çıkışına Özgür Özel'den ilk yorum: Çok kıymetli buluyorum - 1. Resim

ÖZEL: SON DERECE KIYMETLİ BULUYORUZ

Bu ifadeler dikkatlerden kaçmazken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bugün gazetecilerin sorularını cevapladı. Özel, Bahçeli'nin sözlerine yönelik "Bahçeli'nin ve MHP'nin genel başkan yardımcılarının belli bir süredir sağduyuya davet eden ve gerçekten olması gerekeni hatırlatan açıklamaları vardı. Dünkü açıklamayı da son derece kıymetli buluyoruz. Biz ne yargılanmaktan, ne soruşturulmaktan ne de müfettişten kaçıyoruz. Biz şundan yıldık. Bir tane savcı görevlendirildi" dedi.

