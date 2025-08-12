Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İBB soruşturmasında yeni 'rüşvet' görüntüsü! Balya balya paralar sayıldı, toplandı, dağıtıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gündem Haberleri

İBB'ye yönelik rüşvet operasyonları sürerken tutuklu bulunan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in rüşvet aldığı iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Çetin, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden bu yana Ekrem İmamoğlu'nun yanında bulunan isimlerden biri olmasıyla dikkat çekiyor.

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarından tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkındaki soruşturmalar sürüyor.

BU SABAH YENİ OPERASYON YAPILDI

Bu sabah da İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan yolsuzluk soruşturmasında daha önce tutuklanan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in, İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de karıştığı yolsuzluklarla ilgili çalışma yapıldı.

TANER ÇETİN'İN YAPTIĞI USULSÜZLÜKLER TESPİT EDİLDİ

Çalışmalarda, tutuklu şüpheli Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat sağlayarak kamu zararına sebep olduğuna ilişkin bulgular tespit edildi.

Şüpheli Çetin'in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer aldığı belirlenen 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında "örgüt üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi. Bunlardan 13'ü yakalandı.

'RÜŞVET' GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre Taner Çetin'in rüşvet aldığı iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Videoda Çetin'e yakınlığıyla bilinen Yeni Fikir Eğitim Ltd.’nin sahibi Fikri Murat Demir’in daha önceden sayarak hazırladığı para destelerini ilk önce Halkla İlişkiler Daire Başkanlığında çalışan Çağla Demir’in, ardından ise Taner Çetin’in asistanı Arzu Can’ın eşi Savaş Can’ın aldığı görüldü. 

İki ismin de gözaltına alındığı öğrenildi.

 

