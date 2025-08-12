Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İBB'ye yönelik yeni operasyon! 14 gözaltı kararı

İBB'ye yönelik yeni operasyon! 14 gözaltı kararı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jandarma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yeni 'yolsuzluk' operasyonu gerçekleştirdi. Soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturmasında sürdürülen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Sabah saatlerinde jandarma, belediyeye yinelik yeni bir operasyon başlattı. Operasyon kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 13 şüpheli gözaltına alındı.

Özer Yıldız isimli şüphelinin firari olduğu ifade edildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren irtibatlı olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin isimli şahsın İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun’a bağlı olarak İBB’de karıştığı yolsuzluklar soruşturma konusu olmuştur

İhaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ederek kamu zararına sebep olmuştur. Taner Çetin’in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer alan yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı talimatı verilmiştir."

97 TUTUKLU VAR

Şu anda İBB'ye yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında 97 kişi tutuklu bulunurken, 206'sı hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Taşıt kredisi oranlarında düşüş hızlandı! 400 bin TL’nin geri ödemesi...Balıkesir depremi sonrası şaşırtan açıklama! Artçıların yönü 'gizli fay'ı ortaya çıkardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Villalar tek tek küle döndü! Çanakkale'de bilanço gün ağarınca ortaya çıktı - GündemVillalar küle döndü! Gün ağarınca ortaya çıktıBalıkesir depremi sonrası şaşırtan açıklama! Artçıların yönü 'gizli fay'ı ortaya çıkardı - GündemArtçıların yönü 'gizli fay'ı ortaya çıkardıYine anız, yine çöplük! Ellerimizle yakıyoruz - GündemYine anız, yine çöplük! Ellerimizle yakıyoruzÇanakkale, Edirne, Hatay, Manisa'da orman yangını! Bakan Yumaklı son durumu paylaştı - GündemCiğerlerimiz yanıyor! İşte son durumAnayasa Mahkemesinden karar! Göreve dönen KHK'lılara tazminat yolu açıldı - GündemGöreve dönen KHK'lılara tazminat yolu açıldı!Epözdemir "Kumpas" iddiasında bulundu! Suçu Seçil Erzan dosyasına attı - GündemEpözdemir "Kumpas" iddiasında bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...