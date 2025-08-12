İBB'ye yönelik yeni operasyon! 14 gözaltı kararı

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturmasında sürdürülen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Sabah saatlerinde jandarma, belediyeye yinelik yeni bir operasyon başlattı. Operasyon kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 13 şüpheli gözaltına alındı.

Özer Yıldız isimli şüphelinin firari olduğu ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren irtibatlı olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin isimli şahsın İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun’a bağlı olarak İBB’de karıştığı yolsuzluklar soruşturma konusu olmuştur

İhaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ederek kamu zararına sebep olmuştur. Taner Çetin’in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer alan yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı talimatı verilmiştir."