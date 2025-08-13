Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan önemli açıklamalar
Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sevgili dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tüm gençlerimizi, mazinin mirasçısı bugünün güvencesi siz sevgili genç arkadaşlarımı sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Aşkınız, sevdanız, salonlara sığmayan şu muhteşem coşkunuz için teşekkür ediyorum. 81 il, 922 ilçemizdeki uç beyleri olarak gördüğüm siz genç arkadaşlarımla olmaktan duyduğum bahtiyarlığı özelikle ifade etmek istiyorum.

Strateji ve eğitim kampına iştirak etmek üzere yurdumun dört bir köşesinden Ankara'ya gelen başkanlarımıza 'Hoş geldiniz' diyorum. 

AK Parti olarak istişare kültürünü her kademede işletmeye devam ediyoruz. Kadın kollarımız bir araya geldi, verimli bir toplantı gerçekleştirdiler. Ardından kurmay kadromuzla toplantımızı icra ettik. Gençlerimizi kamplarının da başarılı geçtiğini öğrenmekten memnuniyet duydum. Gençliğin beklentileri, kaygıları, hedeflerine dair kapsamlı veri setini kamp süresince değerlendirme fırsatı bulduk.

AK Parti'nin AK gençleri olarak emanete iğne ucu kadar olsa leke bulaştırmayacak, bizi milletimize mahcup etmeyeceksiniz. Size umut bağlayan milyonlara hayal kırıklığı yaşatmayacaksınız. İnşallah dünya gençliğine de örnek olmaya devam edeceksiniz. Ötekileştiren değil kucaklayan bir anlayışla çalışacaksınız. AK Parti Gençlik Kolları ülkenin en aktif gençlik yapılanmasıdır. Gençlerin siyasi adresi hiç tartışmasız 24 yıldır olduğu gibi bugün de AK Parti'dir.

2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanan 5 milyonu aşkın gencin yarısından fazlasının teveccühüne mazhar olduk. Gençlerin demokrat amcası diyerek pohpohladığı rakibimizi, gençlerimizin desteğiyle sandığa gömdük.

Ayrıntılar geliyor...

