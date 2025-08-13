Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AK Parti'den Özlem Çerçioğlu açıklaması! "Farklı partilerden katılımlar olacak"

AK Parti'den Özlem Çerçioğlu açıklaması! "Farklı partilerden katılımlar olacak"

- Güncelleme:
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçeceği iddiası gündem oldu. Konuyla ilgili AK Parti'den de heyecanlandıran bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Çeşitli noktalardan katılımlar olacağını, farklı partilerden farklı katılımlar olarak karşılık bulacağını paylaşabilirim size" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partinin 24. kuruluş yıl dönümü programı hazırlıklarına ilişkin parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

İnan, AK Parti’nin kuruluşunu Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde genel merkezde Türkiye'nin dört bir yanından gelen il başkanlarıyla, kadın kolları başkanlarıyla, genç kolları başkanlarıyla, milletvekilleriyle kutlayacaklarını söyledi.

"FARKLI PARTİLERDEN KATILIMLAR OLACAĞINI PAYLAŞABİLİRİM"

Bir gazetecinin CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çercioğlu’nun AK Parti’ye katıldığı iddialarını hatırlatması üzerine  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, "Tabii yarın itibarıyla bunu şu anda burada kamuoyunda değerlendirmek üzerine ben genel bir çerçeve için paylaştım. Kişiler üzerinden yaklaşımı rozet merasiminde sayın cumhurbaşkanımız, genel başkanımız gerçekleştirmiş olacak. Çeşitli noktalardan katılımlar olacağını, farklı partilerden farklı katılımlar olarak karşılık bulacağını paylaşabilirim size" dedi.

