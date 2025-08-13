Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP'li vekil doğruladı! 1 büyükşehir, 3 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçiyor

CHP'li vekil doğruladı! 1 büyükşehir, 3 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;li vekil doğruladı! 1 büyükşehir, 3 ilçe belediyesi AK Parti&#039;ye geçiyor
CHP, AK Parti, Aydın, Belediye, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'den siyaset kulislerini hareketlendirecek bir açıklama geldi. Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte 3 ilçe belediyesinin AK Parti'ye geçeceğini öne sürdü.

Siyaset kulislerini hareketlendirecek iddia CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'den geldi.

Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP’li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceğini öne sürdü.

CHP'li vekil doğruladı! 1 büyükşehir, 3 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçiyor - 1. Resim
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül

CHP'Lİ VEKİL DOĞRULADI

Ankara kulisleri bu iddiayı konuşurken, Çerçioğlu'nun suskunluğu da dikkat çekti. Telefonlara çıkmayan Çerçioğlu'na ulaşılamazken, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, konuyla ilgili Sözcü TV'ye konuştu. İddiaları doğrulayan Bülbül, Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

CHP'li vekil doğruladı! 1 büyükşehir, 3 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçiyor - 2. Resim
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

'ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK' İDDİASI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 14 Ağustos’ta AK Parti’ye katılması beklenirken, rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı öne sürüldü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rakamlar korkutucu boyutlara geldi! Sanal kumar bağımlılığı giderek yayılıyorFenerbahçe - Feyenoord'u yenince UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Türkiye kaçıncı sırada?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rakamlar korkutucu boyutlara geldi! Sanal kumar bağımlılığı giderek yayılıyor - GündemSanal kumar bağımlılığı giderek yayılıyorTSK üç kıtada da var! Askeri iş birliği 50 ülkeye ulaştı - GündemTSK üç kıtada da var! Askeri iş birliği 50 ülkeye ulaştıHukukçu Hadi Dündar: E-İmza çetesi her ücreti kabul etmiş - GündemHukukçu Hadi Dündar: E-İmza çetesi her ücreti kabul etmişGözaltı süresi uzatıldı! Epözdemir’in BAZ kayıtları inceleniyor - GündemGözaltı süresi uzatıldı! Epözdemir’in BAZ kayıtları inceleniyorHak ediş ödemelerini almak için rüşvet vermişler! 195 milyonluk saadet zinciri - GündemHak ediş ödemelerini almak için rüşvet vermişler! 195 milyonluk saadet zinciriGündemlerinde "Terörsüz Türkiye" yok! Fırsatçı CHP - GündemGündemlerinde "Terörsüz Türkiye" yok!
Sonraki Haber Yükleniyor...