CHP'li vekil doğruladı! 1 büyükşehir, 3 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçiyor

Siyaset kulislerini hareketlendirecek iddia CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'den geldi.

Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP’li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceğini öne sürdü.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül

CHP'Lİ VEKİL DOĞRULADI

Ankara kulisleri bu iddiayı konuşurken, Çerçioğlu'nun suskunluğu da dikkat çekti. Telefonlara çıkmayan Çerçioğlu'na ulaşılamazken, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, konuyla ilgili Sözcü TV'ye konuştu. İddiaları doğrulayan Bülbül, Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

'ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK' İDDİASI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 14 Ağustos’ta AK Parti’ye katılması beklenirken, rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı öne sürüldü.