CHP'li vekil doğruladı! 1 büyükşehir, 3 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçiyor
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'den siyaset kulislerini hareketlendirecek bir açıklama geldi. Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte 3 ilçe belediyesinin AK Parti'ye geçeceğini öne sürdü.
Siyaset kulislerini hareketlendirecek iddia CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'den geldi.
Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP’li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceğini öne sürdü.
CHP'Lİ VEKİL DOĞRULADI
Ankara kulisleri bu iddiayı konuşurken, Çerçioğlu'nun suskunluğu da dikkat çekti. Telefonlara çıkmayan Çerçioğlu'na ulaşılamazken, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, konuyla ilgili Sözcü TV'ye konuştu. İddiaları doğrulayan Bülbül, Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti'ye geçeceğini söyledi.
'ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK' İDDİASI
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 14 Ağustos’ta AK Parti’ye katılması beklenirken, rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı öne sürüldü.
