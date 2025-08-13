Gündemlerinde "Terörsüz Türkiye" yok! Fırsatçı CHP

ESMA ALTIN ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül şu sözleri sarf etti:

“Şehit ailelerimizin gazilerimizin yakınlarının dinlenmesi hususu sayın başkanımızın takdirindedir."

"CHP ise beklendiği gibi komisyonun özüne aykırı olan tamamen şahsi isteklerden oluşan 29 maddelik bir liste sıraladı. Grup Başkanvekili Murat Emir, komisyona demokratikleşme paketini komisyona sundu. Murat Emir, Gezi tutukluları için AYM ve AİHM kararları uygulanması, kayyım uygulamasının sonlandırılması, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere tutuklu belediye başkanları ile tüm siyasilerin, bürokratların, tutuksuz yargılanması, kent uzlaşısı soruşturmalarının sonlandırılması şeklinde kendi isteklerini sıraladı."

"DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de, sürecin kanuni altyapısının bir an önce oluşturulmasını istedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise, komisyon olarak yapılacak öncelikle çalışmaların başında infaz yasasının sil baştan yazılması olduğunu söyledi. İnfaz kanununun yamalı bir bohçaya döndüğünü söyleyen Yıldız, “Bu infaz kanunu da adli ya da siyasi mahkûm ayrımı yapılmadan yapılmalı”