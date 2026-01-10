Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15'nci haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Türk Hava Yolları (THY) karşısında kaybetti. Sarı-lacivertli ekipte sakatlık geçiren Hande Baladın, saha içinde bir süre tedavi gördükten sonra sağlık ekiplerinin desteğiyle sekerek kenara geldi.

Vodafone Sultanlar Ligi 15'nci hafta mücadelesinde THY, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yenerek, 7'nci galibiyetini aldı. Bu sezon 2'nci defa sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde önemli bir sakatlık yaşandı.

İlk setin son bölümlerinde rakibinin şutunu bloklamak isteyen Hande Baladın, yere inerken talihsiz bir sakatlık geçirdi. Acılar içinde yerde kalan milli voleybolcuya, sağlık ekipleri saha içinde müdahale etti.

Hande Baladın

Hande Baladın, sağlık ekiplerinin omuzlarından destek alarak kenara geldi. Yıldız oyuncunun ayağını yere basamaması dikkat çekti.

TÜRK HAVA YOLLARI: 3 - FENERBAHÇE MEDİCANA: 2

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Selçuk Görmen

Türk Hava Yolları: Bergmann, Bahar Akbay, Alondra, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Işıl Öz, Çağla Çiçekoğlu, Büşra Kılıçlı, Merve Nezir, Orthmann, Nicoletti)

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge, Ghani, Aslı Kalaç, Ana Cristina, Arelya Karasoy, Fatma Beyaz, Gülce Güçtekin)

Setler: 18-25, 28-26, 26-24, 15-25, 15-12

Süre: 139 dakika (29, 35, 34, 23, 18)

Haberle İlgili Daha Fazlası