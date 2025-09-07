Filenin Sultanları dünya ikincisi! Finalde İtalya'ya mağlup olduk

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 mağlup olarak dünya ikincisi oldu. Tarihinde ilk kez finale çıkma başarısı gösteren Filenin Sultanları, gümüş madalya kazanarak adını tarihe yazdırdı.

FİNAL YOLCULUĞU

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi.

Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya'yı da 3-0 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1'le geçti ve yarı finale yükseldi. Sultanlar, yarı finalde de Japonya'yı 3-1'le geçerek tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

SANTERELLI'NİN İKİNCİ FİNALİ

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde Türkiye, Japonya'yı eleyerek Dünya Şampiyonası'nda ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi. Santarelli ise daha önce Sırbistan ile organizasyonun finalinde mücadele edip, altın madalyanın sahibi olmuştu.

FIBA MİLLETLER LİGİ ŞAMPİYONLUĞU

27 Aralık 2022'de İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'nin takımın başına getirilmesiyle çıkışa geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde 12 maçta 9 galibiyet elde etmiş ve bu organizasyonda altın madalya kazanmıştı.

2023'TE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8'de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan ile finalde karşılaştı. Rakibini 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu.

MİLLİLERE TAYLAND'DA YOĞUN İLGİ

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta İtalya ile final maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na, Türk ve yabancı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Bangkok'ta bulunan Huamak Spor Salonu'nda başlayan karşılaşma öncesinde tribünleri dolduran taraftarlar, saatler öncesinden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı desteklemek için yerlerini aldı. Türk bayrakları, marşlar ve yüz boyalarıyla coşkulu bir atmosfer oluşturan taraftarlar arasında Türklerin yanı sıra Taylandlı ve farklı ülkelerden sporseverler de yer aldı.

Müsabaka öncesinde stadyum dışında ve tribünlerde şarkılar söylenirken, milli takımın final heyecanı Tayland’da renkli görüntülere sahne oldu.

Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Türkiye’nin Bangkok Büyükelçisi Julide Kayıhan da takip etti.

TÜRKİYE: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın.

İTALYA: Carlotta Cambi, Monica De Gennaro, Eleonora Fersino, Alessia Orro, Benedetta Sartori, Anna Danesi, Stella Nervini, Myriam Sylla, Paola Egonu, Sarah Fahr, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova ve Yasmina Akrari.