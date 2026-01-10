Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonları sürüyor. Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının sezonun ilk elenen ismi şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı. Görgüzel’in avukatı, müvekkilinin uyuşturucu kullanmadığını savundu.

Savcılığın talimatıyla gece yarısından sonra harekete geçen polis ekipleri, İstanbul’daki 9 farklı gece kulübüne operasyon düzenledi. Bazı mekanlarda yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

SELEN GÖRGÜZEL VE CAN YAMAN DA GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper’in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında gece kulüplerinin sahipleri, yöneticileri ve bazı Youtuber’lar da bulunuyor.

“UYUŞTURUCUYLA HİÇBİR BAĞLANTISI YOK”

Görgüzel’in avukatı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan mesnetsiz iddialara karşı, müvekkilinin hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı maddelerle hiçbir ilgisi bulunmadığını belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sosyal medya hesaplarında paylaşılan mesnetsiz uyuşturucu iddialarına karşı, müvekkilin uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle hayatının herhangi bir dönemimde hiçbir şekilde ilgisi ve bağlantısı bulunmamıştır.”

