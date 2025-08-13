Ekrem İmamoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması: Ben olamazsam çıkarılan ismi desteklerim

İBB Başkanlığı görevindeyken rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, cezaevinden açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Özgür Özel her fırsatta cumhurbaşkanı adaylarının İmamoğlu olduğunu söylese de tutuklunun halinin bu durumu nasıl etkileyeceği kulislerde sık sık konuşuluyor.

"ÇIKARILAN ADAYI DESTEKLERİM"

Bloomberg’in sorularını yazılı olarak cevaplayan İmamoğlu, bu konuya da değindi. İmamoğlu, ilk seçimde hukuki nedenlerden dolayı aday olamaması durumunda muhalefetin çıkaracağı adayı destekleyeceğini açıkladı.

İmamoğlu röportajında ayrıca sık sık yaptığı gibi “Washington’a, Berlin’e, Londra’ya ve diğer başkentlere sesleniyorum" diyerek ülkesini şikayet etti.