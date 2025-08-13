Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ekrem İmamoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması: Ben olamazsam çıkarılan ismi desteklerim

Ekrem İmamoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması: Ben olamazsam çıkarılan ismi desteklerim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu&#039;ndan &#039;adaylık&#039; açıklaması: Ben olamazsam çıkarılan ismi desteklerim
Ekrem İmamoğlu, Yolsuzluk, Adaylık, İktidar, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, yaptığı yazılı röportajda bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılamaması durumunda muhalefetin çıkaracağı adayı destekleyeceğini açıkladı.

İBB Başkanlığı görevindeyken rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, cezaevinden açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Özgür Özel her fırsatta cumhurbaşkanı adaylarının İmamoğlu olduğunu söylese de tutuklunun halinin bu durumu nasıl etkileyeceği kulislerde sık sık konuşuluyor.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması: Ben olamazsam çıkarılan ismi desteklerim - 1. Resim

"ÇIKARILAN ADAYI DESTEKLERİM"

Bloomberg’in sorularını yazılı olarak cevaplayan İmamoğlu, bu konuya da değindi. İmamoğlu, ilk seçimde hukuki nedenlerden dolayı aday olamaması durumunda muhalefetin çıkaracağı adayı destekleyeceğini açıkladı.

İmamoğlu röportajında ayrıca sık sık yaptığı gibi “Washington’a, Berlin’e, Londra’ya ve diğer başkentlere sesleniyorum" diyerek ülkesini şikayet etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi yolunda son engel! Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleme ihtimalini duyurdularŞarkıcı Elif Buse Doğan’dan olay itiraf! Yaşadığı tacizi anlattı: "Zor şeyler yaşadım"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hakan Fidan'dan kritik Suriye mesajı: YPG oyunbozanlık yapıyor - Gündem"Oyunbozanlık yapıyorlar, meydan okuma var"Pegasus'un ardından AJet de yasakladı! Yolculuk yapacaklar dikkat - GündemPegasus'un ardından AJet de yasakladı!Orman yangınları sonrası harekete geçildi! İşte 5 yıllık yol haritası - GündemOrman yangınları sonrası harekete geçildi!TÜİK bu veriyi ilk defa açıkladı! İşte Türkiye'nin nüfusu - GündemTÜİK bu veriyi ilk defa açıkladı!Sıcaktan bunalıp atladığı kanaldan cesedi çıkarıldı! Ölümün böylesi... - GündemSıcaktan bunalıp atladığı kanaldan cesedi çıkarıldıBuzdolabını servise gönderdi, soğuk suya hasret kaldı! Başına gelenler sonrası soluğu karakolda aldı - GündemServise gönderdi, soğuk suya hasret kaldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...