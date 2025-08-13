Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
11 kent için sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli gelecek, aralarında İstanbul da var

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin son raporuna göre İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege'deki 11 kent için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Bu kentler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Ülkemizin birçok noktası mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla mücadele ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son değerlendirme raporu geldi.

Buna göre başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege'deki 11 kentte sarı kodlu uyarı verildi. Bu kentlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

İŞTE UYARI VERİLEN 11 KENT

Sarı kod verilen illerimiz ise şu şekilde sıralandı: Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Manisa, Yalova, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ.

11 kent için sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli gelecek, aralarında İstanbul da var - 1. Resim

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

VALİLİK DE UYARMIŞTI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da şu ifadeler yer almıştı: "Bölgemizde kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre;

Halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın 14.08.2025 Perşembe günü gece saatlerine kadar İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’nin batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde eseceği bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

