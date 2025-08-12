Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu kez kuvvetli geliyor... Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı, saat ve tarih verildi

Bu kez kuvvetli geliyor... Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı, saat ve tarih verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Bu kez kuvvetli geliyor... Meteoroloji&#039;den İstanbul için fırtına uyarısı, saat ve tarih verildi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Sıcak hava dalgasıyla kavrulan İstanbul'da soğuk havalar bir kez daha etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli fırtınaya karşı mega kentlileri uyardı.

PERŞEMBE'YE KADAR KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nin bugünden itibaren perşembe gecesine kadar rüzgarlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A FIRTINA UYARISI

Perşembe gecesi saatlerine dek İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de fırtına ve kuvvetli rüzgar eseceği değerlendirilirken, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

