Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu: Sıcaklık kavuracak, fırtına iki bölgeyi vuracak

Meteoroloji yeni haftanın ilk gününde yurdu bekleyen hava durumuna dair açıklamada bulundu. 11 Ağustos'ta sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına etkili olacak. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri ve 5 günlük tahmin haritaları...

GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIĞI MANAVGAT'TA ÖLÇÜLDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Tam 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 46,6 derece aralığında ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde 46,6 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 46,1, Gaziantep'in Karkamış ilçesi 46 ve Adana'nın Kozan ilçesi 45,6 dereceyle takip etti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Kars çevreleri, Ağrı'nın doğu kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege‘de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege‘de kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

İşte bölgelerde hava durumu ve sağanak beklenen iller...

MARMARA: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusu parçalı bulutlu, Kars çevreleri, Ağrı'nın doğu kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.