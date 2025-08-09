Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Yaz kuraklığı devam ederken o bölge sırılsıklam olacak! Meteoroloji uyardı, kuvvetli sağanak geliyor

Yaz kuraklığı devam ederken o bölge sırılsıklam olacak! Meteoroloji uyardı, kuvvetli sağanak geliyor

- Güncelleme:
Yaz kuraklığı devam ederken o bölge sırılsıklam olacak! Meteoroloji uyardı, kuvvetli sağanak geliyor
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye aşırı sıcaklarla kavrulurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Doğu Karadeniz'e yönelik kritik bir uyarı geldi. MGM, bölgede gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Türkiye, yaz mevsimini başlangıcından itibaren aşırı derecede artan hava sıcaklıklarıyla mücadele ediyor.

Yaz kuraklığı devam ederken o bölge sırılsıklam olacak! Meteoroloji uyardı, kuvvetli sağanak geliyor - 1. Resim

RİZE, TRABZON VE GİRESUN'A SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam eden yağışların, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​​​​

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama! CHP'li belediye başkanı için "çantacılık" yapıyorlardı
