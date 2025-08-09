Yaz kuraklığı devam ederken o bölge sırılsıklam olacak! Meteoroloji uyardı, kuvvetli sağanak geliyor
Türkiye aşırı sıcaklarla kavrulurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Doğu Karadeniz'e yönelik kritik bir uyarı geldi. MGM, bölgede gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
Türkiye, yaz mevsimini başlangıcından itibaren aşırı derecede artan hava sıcaklıklarıyla mücadele ediyor.
RİZE, TRABZON VE GİRESUN'A SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam eden yağışların, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
