Yaz kuraklığı devam ederken o bölge sırılsıklam olacak! Meteoroloji uyardı, kuvvetli sağanak geliyor

Türkiye, yaz mevsimini başlangıcından itibaren aşırı derecede artan hava sıcaklıklarıyla mücadele ediyor.

RİZE, TRABZON VE GİRESUN'A SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam eden yağışların, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​​​​