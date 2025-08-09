22 kentimiz adeta kavruldu! Sıcaklıklar Türkiye'yi bunalttı...
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Türkiye'de hava sıcaklıkları anormal seviyelere çıktı. Bugün 22 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 47,8 derece aralığında ölçüldü.
Türkiye, yaz mevsimini başlangıcından itibaren aşırı derecede artan hava sıcaklıklarıyla mücadele ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
SICAKLIKLAR TÜRKİYE'Yİ BUNALTTI
Bugün 22 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 47,8 derece aralığında ölçüldü.
Günün en yüksek sıcaklığı Hatay'ın Defne ilçesinde 47,8 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Adana'nın Seyhan ilçesi 47,5, Şırnak'ın Cizre ilçesi 46,9 ve Mersin'in Mezitli ilçesi 46,8 dereceyle takip etti.
Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:
İL/İLÇE SICAKLIK(C°)
- Hatay, Defne 47,8
- Adana, Seyhan 47,5
- Şırnak, Cizre 46,9
- Mersin, Mezitli 46,8
- Osmaniye, Sumbas 46,7
- Şanlıurfa, Ceylanpınar 45,8
- Kilis, Elbeyli 45,7
- Gaziantep, Karkamış 45,3
- Kahramanmaraş, Andırın 45,3
- Antalya, Serik 45
- Mardin, Nusaybin 44,8
- Siirt, Kurtalan 44
- Aydın, Çine 43,9
- Muğla, Milas 43,8
- Diyarbakır, Sur 43,5
- Burdur, Bucak 43,1
- Batman, Hasankeyf 43
- Adıyaman il merkezi 42,6
- İzmir, Beydağ 42,2
- Eskişehir, Sarıcakaya 41,3
- Denizli, Sarayköy 40,9
- Manisa, Köprübaşı ve Gölmarmara 40,6
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş