Haberler > Yaşam > 22 kentimiz adeta kavruldu! Sıcaklıklar Türkiye'yi bunalttı...

- Güncelleme:
22 kentimiz adeta kavruldu! Sıcaklıklar Türkiye&#039;yi bunalttı...
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'de hava sıcaklıkları anormal seviyelere çıktı. Bugün 22 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 47,8 derece aralığında ölçüldü.

Türkiye, yaz mevsimini başlangıcından itibaren aşırı derecede artan hava sıcaklıklarıyla mücadele ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

22 kentimiz adeta kavruldu! Sıcaklıklar Türkiye'yi bunalttı... - 1. Resim

SICAKLIKLAR TÜRKİYE'Yİ BUNALTTI

Bugün 22 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 47,8 derece aralığında ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Hatay'ın Defne ilçesinde 47,8 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Adana'nın Seyhan ilçesi 47,5, Şırnak'ın Cizre ilçesi 46,9 ve Mersin'in Mezitli ilçesi 46,8 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE    SICAKLIK(C°)

  • Hatay, Defne    47,8
  • Adana, Seyhan    47,5
  • Şırnak, Cizre    46,9
  • Mersin, Mezitli    46,8
  • Osmaniye, Sumbas    46,7
  • Şanlıurfa, Ceylanpınar    45,8
  • Kilis, Elbeyli    45,7
  • Gaziantep, Karkamış    45,3
  • Kahramanmaraş, Andırın    45,3
  • Antalya, Serik    45
  • Mardin, Nusaybin    44,8
  • Siirt, Kurtalan    44
  • Aydın, Çine    43,9
  • Muğla, Milas    43,8
  • Diyarbakır, Sur    43,5
  • Burdur, Bucak    43,1
  • Batman, Hasankeyf    43
  • Adıyaman il merkezi    42,6
  • İzmir, Beydağ    42,2
  • Eskişehir, Sarıcakaya    41,3
  • Denizli, Sarayköy    40,9
  • Manisa, Köprübaşı ve Gölmarmara    40,6
