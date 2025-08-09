Eyyam-ı bahur geri döndü: Sıcaklık rekoru kırılacak, işte gün gün hava durumu

Temmuz ayı ortalarında Basra ve Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla aşırı sıcakların yaşandığı Türkiye'de, meteoroloji verilerine göre Afrika kökenli sıcak hava dalgası 'Eyyam-ı Bahur'un etkisi altına girdi.

SICAK HAVA DALGASI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji uzmanları, Afrika üzerinden gelen sıcak hava sisteminin 20 Ağustos’a kadar süreceğini bildirdi.

Güney illerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkması bekleniyor. Bugün Adana'da termometreleri 51'i gösterirken nem ile birlikte hissedilen sıcaklık ise 55 dereceyi aştı.

Hafta içindeyse sıcaklıkların 38-39 derece bandında seyredeceği öngörülüyor.

SICAKLIK REKORU KIRILACAK

Meteorolojik verilere göre, Ege Bölgesi’nde de Aydın’da 43°C, Denizli’de 42°C, Manisa’da 41°C’ye ulaşması bekleniyor. Akdeniz’de Antalya 41°C, Güneydoğu’da Şırnak ve Cizre’de ise 45°C’nin üzerinde sıcaklıklar tahmin ediliyor.

BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN!

Meteoroloji uzmanları, günün en sıcak saatlerinde (11.00–17.00) dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarıda bulundu.

