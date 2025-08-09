Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Eyyam-ı bahur geri döndü: Sıcaklık rekoru kırılacak, işte gün gün hava durumu

Eyyam-ı bahur geri döndü: Sıcaklık rekoru kırılacak, işte gün gün hava durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eyyam-ı bahur geri döndü: Sıcaklık rekoru kırılacak, işte gün gün hava durumu
Eyyam-ı Bahur, Sıcak Hava Dalgası, Türkiye, Adana, Meteoroloji, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, Afrika kökenli sıcak hava dalgası 'Eyyam-ı Bahur'un etkisine girdi. 20 Ağustos'a kadar sürmesi beklenirken birçok bölgede de rekor sıcaklıklar görülecek. Bugün Adana'da termometreleri 51'i gösterirken nem ile birlikte hissedilen sıcaklık ise 55 dereceyi aştı. İşte önümüzdeki günlerde Türkiye'de beklenen hava durumu..

Temmuz ayı ortalarında Basra ve Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla aşırı sıcakların yaşandığı Türkiye'de, meteoroloji verilerine göre Afrika kökenli sıcak hava dalgası 'Eyyam-ı Bahur'un etkisi altına girdi. 

Eyyam-ı bahur geri döndü: Sıcaklık rekoru kırılacak! - 1. Resim

SICAK HAVA DALGASI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji uzmanları, Afrika üzerinden gelen sıcak hava sisteminin 20 Ağustos’a kadar süreceğini bildirdi. 

Güney illerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkması bekleniyor. Bugün Adana'da termometreleri 51'i gösterirken nem ile birlikte hissedilen sıcaklık ise 55 dereceyi aştı.

Hafta içindeyse sıcaklıkların 38-39 derece bandında seyredeceği öngörülüyor.

Eyyam-ı bahur geri döndü: Sıcaklık rekoru kırılacak! - 2. Resim

SICAKLIK REKORU KIRILACAK

Meteorolojik verilere göre, Ege Bölgesi’nde de Aydın’da 43°C, Denizli’de 42°C, Manisa’da 41°C’ye ulaşması bekleniyor. Akdeniz’de Antalya 41°C, Güneydoğu’da Şırnak ve Cizre’de ise 45°C’nin üzerinde sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Eyyam-ı bahur geri döndü: Sıcaklık rekoru kırılacak! - 3. Resim

BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN!

Meteoroloji uzmanları, günün en sıcak saatlerinde (11.00–17.00) dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Eyyam-ı bahur geri döndü: Sıcaklık rekoru kırılacak! - 4. Resim

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

10 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Eyyam-ı bahur geri döndü: Sıcaklık rekoru kırılacak! - 5. Resim

11 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Eyyam-ı bahur geri döndü: Sıcaklık rekoru kırılacak! - 6. Resim

12 AĞUSTOS SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Eyyam-ı bahur geri döndü: Sıcaklık rekoru kırılacak! - 7. Resim

13 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Eyyam-ı bahur geri döndü: Sıcaklık rekoru kırılacak! - 8. Resim

14 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Eyyam-ı bahur geri döndü: Sıcaklık rekoru kırılacak! - 9. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mısır'da Gazze diplomasisi! Bakan Fidan Arap Birliği Genel Sekreteri ile görüştüSuriye'de yardım ekibine ateş açıldı! Bir anda saldırıya uğradılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Azerbaycan-Ermenistan anlaşması sözleri: İstismar araçlarını ortadan kaldıracaktır - GündemAK Parti'den Azerbaycan-Ermenistan anlaşması mesajıAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - GündemAliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Abbas ile görüştü - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile görüştü4 ilde denize girmek yasaklandı: Dalga yüksekliği 3 metreye çıkabilir! - Gündem4 ilde denize girmek yasaklandıSinop'ta orman yangını! Ekipler seferber oldu - GündemSinop'ta orman yangını! Ekipler seferber olduİstanbul'un yanı başına da metro geliyor! 14 kilometrelik hat 2028'e kadar bitirilecek - Gündem14 kilometrelik hat 2028'e kadar bitirilecek
Sonraki Haber Yükleniyor...