Trabzon'da denize girmek yasak mı? Açıklamalar peş peşe geldi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerinde Karadeniz'de bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar beklentisi yer almıştı. Yetkililerde olumsuz bir durum yaşanmaması adına bir takım önlemler aldı. Bunlardan biri de Trabzon'da denize girmenin yasaklanması oldu.

TRABZON'DA DENİZE GİRMEK NEDEN YASAK?

Trabzon Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dalga yüksekliğinin bir metreye ulaşması nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, "Bugün olumsuz hava şartlarından dolayı dalga yüksekliğinin bir metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde de olumsuz hava şartları sebebiyle dün Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklanmıştı.

JANDARMA DEVRİYE GEZECEK

Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi. Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.