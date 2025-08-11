Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Trabzon'da denize girmek yasak mı? Açıklamalar peş peşe geldi...

Trabzon'da denize girmek yasak mı? Açıklamalar peş peşe geldi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzon&#039;da denize girmek yasak mı? Açıklamalar peş peşe geldi...
Meteoroloji, Trabzon, Rüzgar, Dalga, Yasak, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji günler öncesinden uyarıda bulunmuştu, Trabzon'da kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Yetkililer olası olumsuz bir durum yaşanmaması adına bir takım önlemlerde bulunuyor. Valilikten yapılan açıklamada denize girişlerin yasaklandığı yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerinde Karadeniz'de bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar beklentisi yer almıştı. Yetkililerde olumsuz bir durum yaşanmaması adına bir takım önlemler aldı. Bunlardan biri de Trabzon'da denize girmenin yasaklanması oldu. 

TRABZON'DA DENİZE GİRMEK NEDEN YASAK?

Trabzon Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dalga yüksekliğinin bir metreye ulaşması nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, "Bugün olumsuz hava şartlarından dolayı dalga yüksekliğinin bir metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde de olumsuz hava şartları sebebiyle dün Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklanmıştı. 

JANDARMA DEVRİYE GEZECEK

Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi. Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İtalya'dan Tel Aviv'e yeni yaptırım paketi! Savunma Bakanı Crosetto 'Netanyahu aklını ve insanlığını kaybetti' dedi6.1'lik depremde 1 kişi can vermişti! O binanın müteahhiti ve sahibi gözaltında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
12 Ağustos meteor yağmuru nereden ve nasıl izlenir? İşte Perseid meteor yağmurunu en iyi izleme yöntemleri - Haberler12 Ağustos meteor yağmuru nereden ve nasıl izlenir? İşte Perseid meteor yağmurunu en iyi izleme yöntemleriMüge Anlı ne zaman başlıyor, yeni sezon için yayın tarihi belli oldu mu? - HaberlerMüge Anlı ne zaman başlıyor?MEB yaz kuran kursu ne zaman bitiyor? 30 Haziran'da başlamıştı! - HaberlerMEB yaz kuran kursu ne zaman bitiyor? 30 Haziran'da başlamıştı!Trabzonspor - Kocaelispor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11 belli oldu - HaberlerTrabzonspor - Kocaelispor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11 belli olduKamil Koç hacklendi mi, çöktü mü? Sahte link mesajları SMS yoluyla iletildi! - HaberlerKamil Koç hacklendi mi, çöktü mü? Sahte link mesajları SMS yoluyla iletildi!Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, ertelendi mi, neden yok? TFF açıkladı! - HaberlerKayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, ertelendi mi, neden yok? TFF açıkladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...