Hafta başladı, tehlike kapıda! Orhan Şen açıkladı: Önümüzdeki 10 gün içinde...

Meteoroloji'nin son dakika verilerine göre; önümüzdeki hafta yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit ve Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

İŞTE YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu hafta Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Erzurum'un doğusunda yağış beklendiğini aktaran Macit, yurdun diğer kesimlerinde yağış görülmeyeceğini, az bulutlu ve açık bir havanın etkili olacağını söyledi.

Hava sıcaklıklarının özellikle güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca da sıcaklıklar böyle devam edecek. Çarşamba günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıklar azalacak ve mevsim normalleri civarına düşecek" diye konuştu.

BU SAATLERE DİKKAT!

Sıcaklıkların güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceğini bildiren Macit, vatandaşları güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

3 GÜNLÜK 'FIRTINA' UYARISI

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde, Kuzey Ege'de gelecek 3 gün boyunca fırtına beklendiğini aktaran Macit, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceğini söyledi.

Hava tahmin uzmanı Macit, 3 büyükşehirde hafta boyunca yağış beklenmediğini, sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 32 ve İzmir'de de 38 ila 41 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

ORHAN ŞEN'DEN YENİ HAFTA DEĞERLENDİRMESİ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de canlı yayında yeni haftanın hava durumuna ilişkin bilgiler verdi. Şen, "Önümüzdeki 10 gün içinde Türkiye’de yağış yok. Hem içme suyu hem de orman yangını riski artıyor. Ege ve Akdeniz bölgesinde haftaya sıcaklıklar artıyor. Kuzeyde azalırken güneyde artacak" dedi.

"Hafta bitiminde sıcaklıklar normale dönecek" diyen Şen, "Sonraki hafta kuzey bölgelerde sıcaklıklar yeniden ortalamanın üzerine çıkacak" ifadelerini kullandı.

TROPİK GECEYE DİKKAT

İstanbul’da bugün ve yarın rüzgarın devam edeceğini söyleyen Prof. Dr. Şen, sözlerini şöyle sonlandırdı: