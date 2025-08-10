96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Nem yüzde 100, vatandaş nefes alamıyor

Türkiye'nin dört bir yanında etkisini hissettiren kavurucu sıcaklar vatandaşı bunalttı. Birçok kentte kuraklık tehlikesi baş gösterirken, sıcağıyla bilinen Adana'da son 96 yılın rekoru kırıldı. Kentte dün, daha önce 45.7 olan sıcaklık rekoru 46.7'ye çıktı.

NEM ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI

Gündüz sıcak hava ile boğuşan Adanalılar güneş battıktan sonra da bir türlü serinleyemedi. Gece nem oranı yüzde 100'e ulaştı. Nem nedeniyle vatandaşlar nefes almakta güçlük çekti.

12 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Sabahın ilk saatlerinde yüzde 56 olan nem nedeniyle, sıcaklık 33 derece olmasına rağmen hissedilen sıcaklık 40 dereceleri buldu.

Meteoroloji verilerine göre sıcak hava dalgası önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edecek. Sıcaklığın hafta sonundan itibaren 12 derece birden düşerek 34 dereceye kadar ineceği bildirildi.