Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Sıcaklık rekor seviyede, sağanak da devrede

Bugün yurdun kuzey kesimlerinde etkili olması beklenen sağanaklar hafta sonu da etkisini gösterecek mi? Hafta sonu planı yapanlar ya da yapmak isteyenler bu sorunun cevabını merak ederken, açıklama Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit'ten geldi.

SAĞANAK GEÇİŞLERİ GÖRÜLECEK

Macit, cumartesi günü (yarın) Karadeniz, Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinin kuzeyinde yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin olacağını söyledi.

Yağışların cumartesi günü doğuya hareket edeceğini belirten Macit, cumartesi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlı olacağını, pazar gününden itibaren ise sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel yağışların beklendiğini söyledi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

Macit, hava sıcaklıklarının yurt genelinde etkisini sürdüreceğini belirterek, "Sıcaklıklar hafta sonu da dahil olmak üzere tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredecek" dedi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul'da yarın yerel gök gürültülü sağanağın devam edeceğini aktaran Macit, hafta sonunda yağışın olmayacağını ve sıcaklıkların 32 ila 33 derecelerde seyredeceğini söyledi.

Macit, sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İzmir'de ise 38 ila 40 derece aralığında görüleceğini belirtti.