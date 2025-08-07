Uyarılar peş peşe geldi, Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'da sağanak sürecek mi?

Bunaltıcı sıcaklarla mücadele eden İstanbullular dün başlayan yağmurla birlikte rahat nefes aldı. Silivri, Avcılar ve Küçükçekmece’de kısa süreli gök gürültülü yağış etkisini gösterdi. Ani bastıran yağmura yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

CUMA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kuzey yönlü rüzgârların saatte 75 kilometreye varan fırtına şeklinde eseceği, yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların cuma öğle saatlerine kadar etkili olacağı uyarısı yaptı.

Ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağıran AKOM, hava sıcaklıklarının 10 Ağustos Pazar gününden itibaren mevsim normallerinin 1-3 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirtti.

YURT GENELİNDE GÜN BOYU BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın bazı illeri, Ege ve Doğu Akdeniz'in bazı bölgelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bunun dışında diğer bölgelerde havanın genel olarak az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK!

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sıcaklıklar 35-40 derece arasında değişecek. Sıcaklık artışı, mevsim koşullarının üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşların güneş ışınlarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgar yönü ve hızı ise bölgelere göre farklılık gösterecek. Kuzey ve iç kesimlerde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden esen rüzgarlar hafif ila orta kuvvette olacak.

Ancak Marmara Bölgesi, Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor. Bu nedenle denizcilik faaliyetlerinde ve açık alanlardaki vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

SABAH YAĞMUR, ÖĞLEN FIRTINA

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hâkim. Özellikle sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esmesi, bazı noktalarda kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde etkili olması öngörülüyor.

İstanbul: 31°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak geçişleri

Balıkesir: 33°C Yer yer sağanak yağışlı

Edirne: 35°C Sıcak ve parçalı bulutlu

EGE İÇİN ALARM VERİLDİ

Ege Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak. Ancak öğleden sonra Denizli çevresinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilir. Bölge kıyılarında kuzeyli rüzgarlar kuvvetli esecek; kısa süreli fırtınalar görülebilir.

İzmir: 37°C Az bulutlu

Denizli: 40°C Öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor

Muğla: 36°C Güneşli ve sıcak

TOROSLAR VE KÖRFEZ'DE YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Akdeniz Bölgesi'nde genel olarak açık bir hava beklenirken, doğusunda yer yer bulutlanmalar ve yerel sağanaklar gözlemlenebilir. Osmaniye, İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde yağışlar etkili olabilir.

Adana: 35°C Kuzey kesimleri yerel yağışlı

Antalya: 32°C Açık ve güneşli

Hatay: 33°C Kıyı kesimlerinde sağanak riski

İç Anadolu Bölgesi'nde gün boyunca gökyüzü büyük ölçüde açık olacak. Sıcaklıklar bölge genelinde 35 derece civarında seyredecek.

Ankara: 35°C Az bulutlu

Konya: 35°C Güneşli

Çankırı: 37°C Sıcak ve açık

KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR KIYILARDA YOĞUNLAŞIYOR

Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hâkim. Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. İç kesimlerde ise hava daha açık.

Trabzon: 28°C Aralıklı sağanak yağışlı

Artvin: 30°C Gök gürültülü sağanak etkili olabilir

Samsun: 33°C Az bulutlu

DOĞU'DA RÜZGARLAR SERT ESECEK

Doğu Anadolu'da parçalı bulutlu hava görülürken, Van'ın doğu ilçeleri ile Kars çevrelerinde yerel sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Erzurum: 35°C Az bulutlu

Kars: 33°C Öğleden sonra sağanak geçişi ihtimali

Van: 31°C Doğusunda yerel yağış uyarısı

GÜNEYDOĞU KAVRULUYOR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 40 dereceye ulaşıyor. Bölge genelinde gökyüzü açık, güneş yakıcı. Güneş çarpması riskine karşı özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması öneriliyor.

Diyarbakır: 40°C Güneşli

Gaziantep: 39°C Açık

Siirt: 40°C Kavurucu sıcak