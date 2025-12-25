İmsak saat kaçta merak eden vatandaşlar 25 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya imsak vakitleri için araştırmalar yapmaya başladı. Regaib Kandili'nde oruç tutmak isteyenler imsak vakitlerini sorguluyor. İşte 25 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya imsak saatleri...

Regaib Kandili’nin idrak edileceği 25 Aralık günü öncesinde imsak saatleri vatandaşların gündemine yerleşti. Üç Aylar’ın başlangıcını müjdeleyen bu mübarek gecede Regaib Kandili orucu tutmak isteyenler, yaşadıkları şehirlere göre imsak vaktini öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, imsak saat kaçta? 25 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya imsak vakitleri...

İmsak saat kaçta? 25 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya imsak vakitleri ve Regaib Kandili orucu

İMSAK SAAT KAÇTA?

25 Aralık Perşembe günü için imsak vakitleri şehir şehir belli oldu. Regaib Kandili’nde oruç tutacak vatandaşlar için imsak saatleri 25 Aralık Perşembe günü İstanbul 06.31, Ankara 06.14, İzmir 06.36, Bursa 06.30, Antalya 06.19 şeklinde olacak.

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ - 25 ARALIK 2025

İmsak: 06:31

Sabah: 06:48

Güneş: 08:20

Öğle: 13:15

İkindi: 15:35

Akşam: 17:49

Yatsı: 19:26

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ - 25 ARALIK 2025

İmsak: 06:14

Sabah: 06:31

Güneş: 08:01

Öğle: 13:00

İkindi: 15:22

Akşam: 17:37

Yatsı: 19:12

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ - 25 ARALIK 2025

İmsak: 06:36

Sabah: 06:52

Güneş: 08:20

Öğle: 13:22

İkindi: 15:50

Akşam: 18:04

Yatsı: 19:37

BURSA NAMAZ VAKİTLERİ - 25 ARALIK 2025

İmsak: 06:30

Sabah: 06:47

Güneş: 08:17

Öğle: 13:15

İkindi: 15:37

Akşam: 17:51

Yatsı: 19:27

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ - 25 ARALIK 2025

İmsak: 06:19

Sabah: 06:36

Güneş: 08:01

Öğle: 13:08

İkindi: 15:39

Akşam: 17:54

Yatsı: 19:25

