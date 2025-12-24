Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisinde Samuel Vanunu karakterini oynayan Nişan Şirinyan, uzun bir aradan sonra kameralara yansıdı. Usta oyuncunun son hali, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Samuel Vanunu karakteriyle hafızalara kazınan Nişan Şirinyan, yıllar sonra görüntülendi.

Kurtlar Vadisi’nin tanınan ismiydi… Yıllar sonra görüntülendi, yorumlar gecikmedi

Şirinyan’ın yıllar içindeki değişimi izleyenler tarafından yoğun ilgi gördü. Oyuncunun güncel fotoğrafları sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yol açarken, yorumlarda özellikle karaktere dair esprili ifadeler öne çıktı.

“BİR TEK BAKIŞLARI DEĞİŞMEMİŞ”

Sosyal medya kullanıcıları, Şirinyan’ın son görüntüsüyle ilgili “Baba sana ne olmuş baba” , “Yıllar hızlı geçiyor, kimseye acımıyor” , “Bu adamın her şeyi değişmiş, bir bakışları değişmemiş” gibi yorumlarda bulunduç.

Uzun yıllar sonra ekran karşısına çıkan Nişan Şirinyan’ın değişimi, hem hayranlarını hem de diziyi hatırlayan izleyicileri şaşırttı.

ÇARPICI HİKAYESİ…

Kurtlar Vadisi dizisinde Nişan Şirinyan tarafından canlandırılmış karakter. (1-85. bölümler arası)

Konsey'in dış ilişkilerinden sorumlu üyesi... Konseyin dış politikasına yön vermekteydi. Baron, dış ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili her konuda ona danışıyordu. Samuel'in en önemli istihbarat kaynağı Mithat'tı.

Tapınakçılarla da iletişim halinde olan Vanunu, Karahanlı'nın ölümünden sonra yeni baron olmak için çabalasa da başarılı olamadı. Rus Ajanı Tilki Andrei'nin Polat Alemdar'dan adamlarına karşılık Samuel'i öldürmesini istediği günlerde Samuel'in Polat'ın gerçek kimliğini öğrenmesi ve bunu Nizamettin Güvenç'e söylemesi sebebi ile tapınakçılar tarafından esrarengiz bir şekilde seyir halindeyken arabasının altına yerleştirilen bomba infilak ettirilmiş ve öldürülmüştü.

