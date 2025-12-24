Türk oyuncu Sinan Sicimoğlu, Hollywood’un dünyaca ünlü yıldızı Kevin Costner’ın yapımcılığını üstlendiği uluslararası bir projede rol alarak dikkatleri üzerine çekti. Sicimoğlu, projede canlandırdığı karakterle uluslararası arenada adından söz ettirdi.

Türkiye’deki oyunculuk kariyerinin yanı sıra yurt dışı projelerde de yer almaya başlayan Sinan Sicimoğlu, Kevin Costner’ın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği “The First Christmas” adlı yapımda rol aldı.

ROLÜYLE HİKAYENİN KARANLIK YÜZÜNÜ YANSITIYOR

Yapımda Pantera adlı karaktere hayat veren Sicimoğlu’nun, hikayenin sert ve dramatik yönünü temsil eden önemli figürlerden biri olduğu belirtildi.

Kevin Costner’ın yapımında Türk oyuncu! Sinan Sicimoğlu rolüyle öne çıktı

‘ÇATLI’ FİLMİNİN KADROSUNDA DA VAR

Kariyerine Türkiye’de devam eden oyuncu, aynı zamanda yerli sinema projelerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Sicimoğlu’nun, çekimleri hala devam eden ve Abdullah Çatlı’nın hayatını konu alan 'Çatlı' adlı sinema filminde Ermeni bir karakteri canlandırdığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası