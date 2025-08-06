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İzmir'de yağış var mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir&#039;de yağış var mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı
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İzmir'de yağış var mı? sorusu gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerle beraber Perşembe günü için yağış durumu da belli oldu.

İzmir'de yağış beklenip beklenmediği merak konusu oldu. Sıcaklar etkisi arttırırken, bölgede 7 Ağustos Perşembe günü için hava durumu araştırılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet adresi üzerinden yaptığı paylaşımda İzmir'de hava sıcaklıklarının 37 dereceye kadar çıkacağı belli oldu. Peki, İzmir'de yağış var mı? İşte detaylar... 

İzmir'de yağış var mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı - 1. Resim

İZMİR'DE YAĞIŞ VAR MI?

MGM'nin verilerine bakıldığında, İzmir'de bugün yağış yoktur. 6 Ağustos Çarşamba gecesinden 7 Ağustos Perşembe gününe kadar İzmir'de herhangi bir yağmur beklenmiyor.

Hava durumu raporuna bakıldığında kentte çok bulutlu bir gece yaşanırken, Perşembe gününe kadar güneşli ve parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.

İzmir'de yağış var mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı - 2. Resim

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de bugün yağmur yağmayacaktır. İzmir'de bu gece saatlerinde sıcaklıklar 25 ila 29 dereceye kadar değişecek. Nem oranı ise yüzde 67'ye kadar çıkıyor.

09:00 ile 12:00 saatleri arasında sıcaklıklık 37 dereceye kadar yükselecek, hissedilen sıcaklık ise 42 dereceyi bulacak. Öğle saatlerinde ise vatandaşların yüksek sıcaklığa karşı dikkatli olması tavsiye ediliyor.

İzmir'de yağış var mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı - 3. Resim

7 AĞUSTOS İZMİR HAVA DURUMU

7 Ağustos Perşembe günü İzmir'de en yüksek hava sıcaklık 37°C, hissedilen sıcaklık ise 42°C olacaktır. Yağış beklenmemektedir, güneşli bir hava olacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de yaşayan vatandaşların güneşten korunması oldukça önemlidir. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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