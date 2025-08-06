İzmir'de yağış var mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı

İzmir'de yağış beklenip beklenmediği merak konusu oldu. Sıcaklar etkisi arttırırken, bölgede 7 Ağustos Perşembe günü için hava durumu araştırılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet adresi üzerinden yaptığı paylaşımda İzmir'de hava sıcaklıklarının 37 dereceye kadar çıkacağı belli oldu. Peki, İzmir'de yağış var mı? İşte detaylar...

İZMİR'DE YAĞIŞ VAR MI?

MGM'nin verilerine bakıldığında, İzmir'de bugün yağış yoktur. 6 Ağustos Çarşamba gecesinden 7 Ağustos Perşembe gününe kadar İzmir'de herhangi bir yağmur beklenmiyor.

Hava durumu raporuna bakıldığında kentte çok bulutlu bir gece yaşanırken, Perşembe gününe kadar güneşli ve parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de bugün yağmur yağmayacaktır. İzmir'de bu gece saatlerinde sıcaklıklar 25 ila 29 dereceye kadar değişecek. Nem oranı ise yüzde 67'ye kadar çıkıyor.

09:00 ile 12:00 saatleri arasında sıcaklıklık 37 dereceye kadar yükselecek, hissedilen sıcaklık ise 42 dereceyi bulacak. Öğle saatlerinde ise vatandaşların yüksek sıcaklığa karşı dikkatli olması tavsiye ediliyor.

7 AĞUSTOS İZMİR HAVA DURUMU

7 Ağustos Perşembe günü İzmir'de en yüksek hava sıcaklık 37°C, hissedilen sıcaklık ise 42°C olacaktır. Yağış beklenmemektedir, güneşli bir hava olacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de yaşayan vatandaşların güneşten korunması oldukça önemlidir. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.