İzmir baraj doluluk oranları: İzmir’in kaç günlük suyu kaldı, İzmir su kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir baraj doluluk oranları ciddi bir düşüş ile karşı karşıya. Barajlardaki düşük su seviyesi nedeniyle İzmir su kesintisi 6 Ağustos itibarıyla başladı. İZSU kesinti sorgulama yapan vatandaşlar aynı zamanda İzmir’in kaç günlük suyu kaldı, İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorularının cevaplarını da arıyor.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

İzmir baraj doluluk oranları 2025 yazında ciddi şekilde düşüş gösterdi. 6 Ağustos 2025 tarihli güncel verilere göre Tahtalı Barajı’nın doluluk oranı yalnızca yüzde 7,97 seviyesine inerken, Gördes Barajı’nda oran yüzde 0,08’e kadar geriledi. İzmir'in en dolu barajı ise yüzde 57,55 oranla Güzelhisar Barajı oldu.

Diğer barajlardaki doluluk oranları ise Balçova’da yüzde 27,66, Ürkmez’de yüzde 10,36, Alaçatı Kutlu Aktaş’ta ise yüzde 2,83 olarak ölçüldü.

İZMİR'İN KAÇ GÜNLÜK SUYU KALDI?

İzmir'de kullanılabilir su miktarı, günlük ortalama tüketime göre alarm veriyor. Tahtalı, Balçova ve diğer barajlardaki toplam aktif kullanılabilir su hacmi büyük ölçüde azalmış durumda.

Tahtalı Barajı’nda geçen yıl 63 milyon metreküp civarında olan kullanılabilir su bu yıl 22 milyon metreküpe kadar düştü.

İzmir’in günlük su ihtiyacının ortalama 500 bin metreküp seviyelerinde olduğu belirtilirken mevcut su rezervleriyle şehrin yaklaşık 1 ila 2 aylık ihtiyacı ancak karşılanabiliyor. İZSU vatandaşlara tasarruf çağrısı yaparken gerekli önlemler de alınmaya başlandı.

İZMİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İzmir’de su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi nedeniyle planlı ve dönüşümlü gece su kesintileri başlatıldı. 6 Ağustos 2025 itibarıyla başlayan kesintiler, 21 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek.

Kesintiler gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Bayraklı, Konak, Gaziemir, Karşıyaka, Buca, Bornova, Karabağlar, Çiğli, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri kesintilerden etkilenecek.

İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA 6 AĞUSTOS

6 Ağustos itibarıyla su kesintisinden etkilenecek bölgeleri öğrenmek isteyen vatandaşlar, İZSU’nun resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapabiliyor. Anlık gelişmeler ve arıza kaynaklı kesintiler de İZSU su kesintisi sorgulama alanından duyuruluyor.

İZMİR PLANLI SU KESİNTİSİ 6 AĞUSTOS