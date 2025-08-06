İzmir baraj doluluk oranları: İzmir’in kaç günlük suyu kaldı, İzmir su kesintisi ne zaman bitecek?
İzmir'de su krizi her geçen gün daha da derinleşiyor. 2025 yılı yaz döneminde yaşanan yetersiz yağışlar ve artan sıcaklıkların etkisiyle kentteki baraj doluluk oranları ciddi şekilde azaldı. İZSU su kaynaklarında yaşanan ani düşüş nedeniyle 6 Ağustos 2025 itibarıyla birçok ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlandığını duyurdu. İzmir baraj doluluk oranları verilerine ilişkin güncel rakamlar da kamuoyu ile paylaşıldı.
İzmir baraj doluluk oranları ciddi bir düşüş ile karşı karşıya. Barajlardaki düşük su seviyesi nedeniyle İzmir su kesintisi 6 Ağustos itibarıyla başladı. İZSU kesinti sorgulama yapan vatandaşlar aynı zamanda İzmir’in kaç günlük suyu kaldı, İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorularının cevaplarını da arıyor.
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI
İzmir baraj doluluk oranları 2025 yazında ciddi şekilde düşüş gösterdi. 6 Ağustos 2025 tarihli güncel verilere göre Tahtalı Barajı’nın doluluk oranı yalnızca yüzde 7,97 seviyesine inerken, Gördes Barajı’nda oran yüzde 0,08’e kadar geriledi. İzmir'in en dolu barajı ise yüzde 57,55 oranla Güzelhisar Barajı oldu.
Diğer barajlardaki doluluk oranları ise Balçova’da yüzde 27,66, Ürkmez’de yüzde 10,36, Alaçatı Kutlu Aktaş’ta ise yüzde 2,83 olarak ölçüldü.
İZMİR'İN KAÇ GÜNLÜK SUYU KALDI?
İzmir'de kullanılabilir su miktarı, günlük ortalama tüketime göre alarm veriyor. Tahtalı, Balçova ve diğer barajlardaki toplam aktif kullanılabilir su hacmi büyük ölçüde azalmış durumda.
Tahtalı Barajı’nda geçen yıl 63 milyon metreküp civarında olan kullanılabilir su bu yıl 22 milyon metreküpe kadar düştü.
İzmir’in günlük su ihtiyacının ortalama 500 bin metreküp seviyelerinde olduğu belirtilirken mevcut su rezervleriyle şehrin yaklaşık 1 ila 2 aylık ihtiyacı ancak karşılanabiliyor. İZSU vatandaşlara tasarruf çağrısı yaparken gerekli önlemler de alınmaya başlandı.
İZMİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
İzmir’de su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi nedeniyle planlı ve dönüşümlü gece su kesintileri başlatıldı. 6 Ağustos 2025 itibarıyla başlayan kesintiler, 21 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek.
Kesintiler gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanacak.
Bayraklı, Konak, Gaziemir, Karşıyaka, Buca, Bornova, Karabağlar, Çiğli, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri kesintilerden etkilenecek.
İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA 6 AĞUSTOS
6 Ağustos itibarıyla su kesintisinden etkilenecek bölgeleri öğrenmek isteyen vatandaşlar, İZSU’nun resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapabiliyor. Anlık gelişmeler ve arıza kaynaklı kesintiler de İZSU su kesintisi sorgulama alanından duyuruluyor.
İZMİR PLANLI SU KESİNTİSİ 6 AĞUSTOS
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|ADALET
|06.08.2025 saat 13:50 ile 19:50 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1594/11--2 ÖNÜ
|BORNOVA
|BARBAROS, ÇINAR, RAFET PAŞA, YILDIRIM BEYAZIT
|06.08.2025 saat 11:35 ile 18:35 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|5151--11 ÖNÜ
|ÇİĞLİ
|HARMANDALI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|06.08.2025 saat 17:07 ile 20:07 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|9008 SOKAK İÇİ ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE GAZİ BULVARI X DOSTLUK CADDESİ KVŞ SAYAÇ KAPATILDI..
|KINIK
|FATİH
|02.08.2025 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|FATİH MAHALLESİ İSMET İNÖNÜ CADDESİNE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
|KONAK
|ÇINARTEPE
|06.08.2025 saat 17:05 ile 19:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇAMLIK CD.--52 ÖNÜ
|MENDERES
|ÇUKURALTI
|05.08.2025 saat 16:17 ile 18:18 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2025 sk. ve civarına geçici olarak su verilemeyecektir.
|MENEMEN
|CUMHURİYET, GAZİ, KEMAL ATATÜRK, ULUS
|06.08.2025 saat 13:30 ile 18:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI
|ÖDEMİŞ
|KURUCUOVA
|06.08.2025 saat 17:27 ile 22:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KURUCUOVA (AŞAĞI KURUCUOVA )MAHALLESİNDE POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|BIÇAKÇI
|06.08.2025 saat 11:18 ile 18:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BIÇAKÇI (OVACIK)MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|SIĞACIK
|06.08.2025 saat 15:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
145 SOK.ANA BORU PATLAĞI NEDENİYLE SULAR KESİLMİŞTİR.
|URLA
|KALABAK
|06.08.2025 saat 16:50 ile 20:50 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GDZ ELEKTRİK TAŞERON FİRMASI KAZI ÇALIŞMASI SIRASINDA ANA BORU HATTINA ZARAR VERİLMİŞTİR. ARIZANIN TAMİRATI YAPILMAKTADIR.
|URLA
|M.FEVZİ ÇAKMAK
|06.08.2025 saat 13:50 ile 17:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI SU VERİLEMEYECEK
|URLA
|ATATÜRK, İSKELE, KALABAK
|06.08.2025 saat 09:19 ile 18:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK KAZI ÇALIŞMASI SIRASIDA ANA BORU HATTINA ZARAR VERİLMİŞTİR. ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR.