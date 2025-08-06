Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İzmir baraj doluluk oranları: İzmir’in kaç günlük suyu kaldı, İzmir su kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir baraj doluluk oranları: İzmir’in kaç günlük suyu kaldı, İzmir su kesintisi ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir baraj doluluk oranları: İzmir’in kaç günlük suyu kaldı, İzmir su kesintisi ne zaman bitecek?
İZSU, Su Tasarrufu, İzmir, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'de su krizi her geçen gün daha da derinleşiyor. 2025 yılı yaz döneminde yaşanan yetersiz yağışlar ve artan sıcaklıkların etkisiyle kentteki baraj doluluk oranları ciddi şekilde azaldı. İZSU su kaynaklarında yaşanan ani düşüş nedeniyle 6 Ağustos 2025 itibarıyla birçok ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlandığını duyurdu. İzmir baraj doluluk oranları verilerine ilişkin güncel rakamlar da kamuoyu ile paylaşıldı.

İzmir baraj doluluk oranları ciddi bir düşüş ile karşı karşıya. Barajlardaki düşük su seviyesi nedeniyle İzmir su kesintisi 6 Ağustos itibarıyla başladı. İZSU kesinti sorgulama yapan vatandaşlar aynı zamanda İzmir’in kaç günlük suyu kaldı, İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorularının cevaplarını da arıyor.

İzmir baraj doluluk oranları: İzmir’in kaç günlük suyu kaldı, İzmir su kesintisi ne zaman bitecek? - 1. Resim

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

İzmir baraj doluluk oranları 2025 yazında ciddi şekilde düşüş gösterdi. 6 Ağustos 2025 tarihli güncel verilere göre Tahtalı Barajı’nın doluluk oranı yalnızca yüzde 7,97 seviyesine inerken, Gördes Barajı’nda oran yüzde 0,08’e kadar geriledi. İzmir'in en dolu barajı ise yüzde 57,55 oranla Güzelhisar Barajı oldu.

Diğer barajlardaki doluluk oranları ise Balçova’da yüzde 27,66, Ürkmez’de yüzde 10,36, Alaçatı Kutlu Aktaş’ta ise yüzde 2,83 olarak ölçüldü.

İzmir baraj doluluk oranları: İzmir’in kaç günlük suyu kaldı, İzmir su kesintisi ne zaman bitecek? - 2. Resim

İZMİR'İN KAÇ GÜNLÜK SUYU KALDI?

İzmir'de kullanılabilir su miktarı, günlük ortalama tüketime göre alarm veriyor. Tahtalı, Balçova ve diğer barajlardaki toplam aktif kullanılabilir su hacmi büyük ölçüde azalmış durumda.

Tahtalı Barajı’nda geçen yıl 63 milyon metreküp civarında olan kullanılabilir su bu yıl 22 milyon metreküpe kadar düştü.

İzmir’in günlük su ihtiyacının ortalama 500 bin metreküp seviyelerinde olduğu belirtilirken mevcut su rezervleriyle şehrin yaklaşık 1 ila 2 aylık ihtiyacı ancak karşılanabiliyor. İZSU vatandaşlara tasarruf çağrısı yaparken gerekli önlemler de alınmaya başlandı.

İzmir baraj doluluk oranları: İzmir’in kaç günlük suyu kaldı, İzmir su kesintisi ne zaman bitecek? - 3. Resim

İZMİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İzmir’de su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi nedeniyle planlı ve dönüşümlü gece su kesintileri başlatıldı. 6 Ağustos 2025 itibarıyla başlayan kesintiler, 21 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek.

Kesintiler gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Bayraklı, Konak, Gaziemir, Karşıyaka, Buca, Bornova, Karabağlar, Çiğli, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri kesintilerden etkilenecek. 

İzmir baraj doluluk oranları: İzmir’in kaç günlük suyu kaldı, İzmir su kesintisi ne zaman bitecek? - 4. Resim

İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA 6 AĞUSTOS

6 Ağustos itibarıyla su kesintisinden etkilenecek bölgeleri öğrenmek isteyen vatandaşlar, İZSU’nun resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapabiliyor. Anlık gelişmeler ve arıza kaynaklı kesintiler de İZSU su kesintisi sorgulama alanından duyuruluyor.

İzmir baraj doluluk oranları: İzmir’in kaç günlük suyu kaldı, İzmir su kesintisi ne zaman bitecek? - 5. Resim

İZMİR PLANLI SU KESİNTİSİ 6 AĞUSTOS

Kaynak: Türkiye Gazetesi

1. sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?Trump'tan Rus petrolü missilemesi: Hindistan'a yüzde 25 ek vergi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eşref Rüya 2. sezon 1.bölüm ne zaman başlayacak? Yeni sezonun ilk fragmanı merak konusu oldu - HaberlerEşref Rüya 2. sezon 1.bölüm ne zaman başlayacak? Yeni sezonun ilk fragmanı merak konusu olduYağmur yağacak mı? İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale hava durumu - HaberlerYağmur yağacak mı? İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale hava durumu1. sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? - Haberler1. sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?Feyenoord - Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı! İlk 11’de kimler var, kimler eksik, kimler sakat? - HaberlerFeyenoord - Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı! İlk 11’de kimler var, kimler eksik, kimler sakat?S Sport Plus tek maç satın alma var mı, nasıl üye olunur? Üyelik ücretleri paylaşıldı - HaberlerS Sport Plus tek maç satın alma var mı, nasıl üye olunur? Üyelik ücretleri paylaşıldı2025-2026 Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? Yeni sezonun yayın bilgileri belli oldu - Haberler2025-2026 Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? Yeni sezonun yayın bilgileri belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...