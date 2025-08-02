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Bir kentte alarm zilleri çalıyor! Kurul toplandı, karar alındı, tarih verildi: Gece boyu susuz kalacaklar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir kentte alarm zilleri çalıyor! Kurul toplandı, karar alındı, tarih verildi: Gece boyu susuz kalacaklar
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'deki kuraklık ciddi seviyelere ulaştı, en önemli içme suyu kaynaklarından biri tamamen kurudu, diğeri kritik seviyelere geriledi. Su Kurulu, 6 Ağustos itibarıyla, önümüzdeki günlerde açıklanacak, mahalle ve bölgelere gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında su verilmeyeceğini duyurdu.

Son yılların en kurak günlerini geçiren İzmir'de susuzluk, vatandaşın bir numaralı gündem maddesi oldu. Su kesintileri sürerken vatandaşlar çareyi su depolarında bulundu. 

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandı.

Bir kentte alarm zilleri çalıyor! Kurul toplandı, karar alındı, tarih verildi: Gece boyu susuz kalacaklar - 1. Resim

GÖRDES TAMAMEN KURUDU, TAHTALI ALARM VERİYOR!

Toplantıda, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan kaynaklardaki mevcut durum değerlendirilerek, su arzının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla uygulanacak yol haritası belirlendi.

Yapılan değerlendirmelerde, İzmir’in en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı’ndaki rezervin kritik seviyeye düştüğü, Gördes Barajı’ndan su temininin tamamen durduğu ve yer altı su kaynaklarının (kuyuların) verimliliğinin kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığı tespit edildi.

Bir kentte alarm zilleri çalıyor! Kurul toplandı, karar alındı, tarih verildi: Gece boyu susuz kalacaklar - 2. Resim

20 YILDIR KULLANILMAYAN HAT REZİVE EDİLDİ

İzmir’de günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketildiği belirtilirken, su temininde aksaklık yaşanmaması için önlemler alındı. Yaklaşık 20 yıldır kullanılmayan bir içme suyu iletim hattı revize edilerek Aliağa Güzelhisar Barajı’ndan kente su sağlandı.

Halkapınar, Sarıkız ve Göksu Bölgeleri’nde mevcut su kuyuları yenilendi ve yeni kuyular açıldı. Nisan ayında yapılan kademe düzenlemesi ile park bahçe abonelikleri de dahil olmak üzere kademelendirilmeyen tarife kalmadı.

Fazla tüketimin önüne geçilen bu sistem ile az su tüketimi yapan abonelerin düşük ücret ödemesi sağlandı. Kamusal alanlarda su kullanımında tasarrufa gidildi.

Bir kentte alarm zilleri çalıyor! Kurul toplandı, karar alındı, tarih verildi: Gece boyu susuz kalacaklar - 3. Resim

TARİH VERİLDİ: 6 AĞUSTOS

Su arzının kontrollü bir şekilde devam ettirilebilmesi amacıyla, Tahtalı Barajı’ndaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılması ve büyük ölçekli su kesintilerinin önlenmesinin önemine dikkat çekildi.

Bu kapsamda, su tüketiminin yüksek olduğu bölgelerde vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde, 6 Ağustos 2025 tarihinden itibaren gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacağı belirtildi. Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgeler önümüzdeki günlerde kitle iletişim araçları ve resmi duyurular yoluyla kamuoyunun bilgisine sunulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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