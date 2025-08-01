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İzmir su kesintisi saatleri Ağustos 2025: İZSU sular ne zaman gelecek, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir su kesintisi saatleri Ağustos 2025: İZSU sular ne zaman gelecek, İzmir&#039;de hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak?
Su Kesintisi, İZSU, Kuraklık, Su Tasarrufu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir genelinde su yönetimiyle ilgili yeni bir dönem başlıyor. Kentte yaşanan kuraklık krizi nedeniyle İZSU Genel Müdürlüğü, içme suyu kaynaklarını koruma altına almak için gece saatlerinde planlı kesintilere gidileceğini açıkladı. İzmir su kesinti saatleri paylaşılırken vatandaşlar tarafından da İZSU planlı kesinti sorgulama yapılıyor.

İzmir su kesintisi için alınan yeni karara göre gerekli duyurular resmi olarak yapıldı. İZSU 6 Ağustos 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek uygulama kapsamında su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde her gece saatlerinde kademeli su kesintileri yapacak.

İZMİR SU KESİNTİSİ SAATLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü, kentin su kaynaklarındaki ciddi azalma nedeniyle yeni bir su yönetimi planını devreye alıyor. 6 Ağustos 2025 tarihinden itibaren İzmir’in bazı bölgelerinde gece saatlerinde planlı su kesintileri uygulanacak.

Kesintiler her gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılacak ve su tüketiminin yoğun olduğu yerleşim yerlerini kapsayacak.

İzmir su kesinti saatleri Ağustos 2025: İZSU sular ne zaman gelecek, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak? - 2. Resim

İZSU bünyesinde oluşturulan Su Kurulu tarafından yapılan açıklamada, alınan tedbirin içme suyu rezervlerinin korunması amacıyla alındığı belirtildi.

Yetkililer, Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesinin kritik seviyeye indiğini ve Gördes Barajı’ndan su alımının tamamen durduğunu vurguladı. Aynı zamanda yer altı kaynaklarının da kuraklık nedeniyle yeterli verimle çalışmadığı ifade edildi.

Kentin günlük su ihtiyacının yaklaşık 700 bin metreküp olduğu bilgisi de paylaşıldı. Büyük çaplı kesintilerin önüne geçilmesi ve mevcut kaynakların yağışlı döneme kadar yeterli olabilmesi için suyun tasarruflu kullanılması gerektiği hatırlatıldı.

İzmir su kesinti saatleri Ağustos 2025: İZSU sular ne zaman gelecek, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak? - 3. Resim

İZSU SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Planlı su kesintisi dışında yaşanan teknik arızalara bağlı kesintilerde, İzmir'de suların ne zaman geleceği arızanın giderilme süresine göre değişecek. Aliağa, Karşıyaka ve Ödemiş gibi ilçelerde yaşanan ana boru ve vana arızaları nedeniyle kesintiler 2-6 saat arasında sürecek.

Planlı su kesintilerinde ise suyun yeniden verilme saati sabah 05.00 olarak duyuruldu.

İzmir su kesinti saatleri Ağustos 2025: İZSU sular ne zaman gelecek, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak? - 4. Resim

İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ

Dikili su kesintisi trafo arızası nedeniyle gerçekleşti. Terfi hattında meydana gelen arıza Cumhuriyet, Gazipaşa, Salimbey ve İsmetpaşa mahallelerini etkiledi.

Dikili'de 2 Ağustos Cumartesi günü saat 01.00 itibarıyla suyun yeniden verileceği bildirildi.

İzmir su kesinti saatleri Ağustos 2025: İZSU sular ne zaman gelecek, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak? - 5. Resim

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAPILACAK?

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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