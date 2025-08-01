İzmir su kesintisi saatleri Ağustos 2025: İZSU sular ne zaman gelecek, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak?
İzmir genelinde su yönetimiyle ilgili yeni bir dönem başlıyor. Kentte yaşanan kuraklık krizi nedeniyle İZSU Genel Müdürlüğü, içme suyu kaynaklarını koruma altına almak için gece saatlerinde planlı kesintilere gidileceğini açıkladı. İzmir su kesinti saatleri paylaşılırken vatandaşlar tarafından da İZSU planlı kesinti sorgulama yapılıyor.
İzmir su kesintisi için alınan yeni karara göre gerekli duyurular resmi olarak yapıldı. İZSU 6 Ağustos 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek uygulama kapsamında su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde her gece saatlerinde kademeli su kesintileri yapacak.
İZMİR SU KESİNTİSİ SAATLERİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü, kentin su kaynaklarındaki ciddi azalma nedeniyle yeni bir su yönetimi planını devreye alıyor. 6 Ağustos 2025 tarihinden itibaren İzmir’in bazı bölgelerinde gece saatlerinde planlı su kesintileri uygulanacak.
Kesintiler her gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılacak ve su tüketiminin yoğun olduğu yerleşim yerlerini kapsayacak.
İZSU bünyesinde oluşturulan Su Kurulu tarafından yapılan açıklamada, alınan tedbirin içme suyu rezervlerinin korunması amacıyla alındığı belirtildi.
Yetkililer, Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesinin kritik seviyeye indiğini ve Gördes Barajı’ndan su alımının tamamen durduğunu vurguladı. Aynı zamanda yer altı kaynaklarının da kuraklık nedeniyle yeterli verimle çalışmadığı ifade edildi.
Kentin günlük su ihtiyacının yaklaşık 700 bin metreküp olduğu bilgisi de paylaşıldı. Büyük çaplı kesintilerin önüne geçilmesi ve mevcut kaynakların yağışlı döneme kadar yeterli olabilmesi için suyun tasarruflu kullanılması gerektiği hatırlatıldı.
İZSU SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Planlı su kesintisi dışında yaşanan teknik arızalara bağlı kesintilerde, İzmir'de suların ne zaman geleceği arızanın giderilme süresine göre değişecek. Aliağa, Karşıyaka ve Ödemiş gibi ilçelerde yaşanan ana boru ve vana arızaları nedeniyle kesintiler 2-6 saat arasında sürecek.
Planlı su kesintilerinde ise suyun yeniden verilme saati sabah 05.00 olarak duyuruldu.
İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
Dikili su kesintisi trafo arızası nedeniyle gerçekleşti. Terfi hattında meydana gelen arıza Cumhuriyet, Gazipaşa, Salimbey ve İsmetpaşa mahallelerini etkiledi.
Dikili'de 2 Ağustos Cumartesi günü saat 01.00 itibarıyla suyun yeniden verileceği bildirildi.
HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAPILACAK?
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ŞAKRAN HASBİ EFENDİ, ŞAKRAN SAYFİYE
|01.08.2025 saat 13:35 ile 15:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ŞAKRAN 3436 SOKAKTA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 2 SAAT KESİNTİ OLACAKTIR
|ALİAĞA
|YENİ
|01.08.2025 saat 12:58 ile 14:58 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE YENİ MAHALLENİN BİR KISMINDA 2 SAAT KESİNTİ OLACAKTIR
|ALİAĞA
|MİMAR SİNAN
|01.08.2025 saat 10:23 ile 14:23 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|SANAYİ BÖLGESİ CADDESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 4 SAAT KESİNTİ OLACAKTIR
|BEYDAĞ
|ATATÜRK, CUMHURİYET
|01.08.2025 saat 15:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BEYDAĞ İLÇESİ CUMHURİYET VE ATATÜRK MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÇEŞME
|ALAÇATI, ALTINKUM, ALTINYUNUS, ARDIÇ, BOYALIK, CELAL BAYAR, CUMHURİYET, ÇAKABEY, ÇİFTLİK, FAHRETTİNPAŞA, İSMET İNÖNÜ
|31.07.2025 saat 23:00 ile 01.08.2025 saat 09:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Çeşme'nin su ihtiyacı Kutlu Aktaş Barajından ve yeraltı kuyularından karşılanmaktadır. İklim Değişiklikleri neticesinde yağışların azalması, mevcut su kaynaklarının azalarak, Kutlu Aktaş Barajı'nın su Rezervinin %5 nin altına düşmesi, turizm ve yaz sezonu içinde Çeşme İlçesinde artan nüfusa bağlı olarak su İhtiyacının pik değerlere ulaşması nedeniyle, mevcut kaynaklar ile su ihtiyacının karşılanabilmesinde kritikNoktaya gelinmiş olup, tüm Çeşme genelinde su kesintisi uygulaması aşamasına geçilmesi zorunluluğu ortaya Çıkmış, 26.07.2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda; 31.07.2025 saat 23.00 ile 01.08.2025 saat 09.00 arasında toplam 10 (on) saat olarak kesinti Süresi uzatılması gerekliliği doğmuştur. Sonraki günlerde de periyodik olarak aynı saatlerde tüm Çeşme genelinde zorunlu su kesintisi uygulaması yapılacaktır.
|DİKİLİ
|CUMHURİYET, GAZİPAŞA, İSMETPAŞA, SALİMBEY
|01.08.2025 saat 19:00 ile 02.08.2025 saat 01:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|DİKİLİ İLÇESİ TERFİ HATTINDA MEYDANA GELEN TRAFO ARIZASI NEDENİYLE GAZİPAŞA MAHALLESİ , SALİMBEY MAHALLESİ , İSMETPAŞA MAHALLESİ VE CUMHURİYET MAHALLESİNDE SAAT :19:00 - 01:00 SAATLERİ ARASINDA 6 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANCAKTIR.
|KARŞIYAKA
|AKSOY, BOSTANLI
|01.08.2025 saat 18:00 ile 22:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Bölge Vana Arızası
|1771 X 1735 KVŞ BÖLGE SAYAÇ ÇIKIŞ VANA ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 1771 X 1735 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|ÖDEMİŞ
|EMMİOĞLU, UMURBEY, ÜÇ EYLÜL
|01.08.2025 saat 16:01 ile 22:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ EMMİOĞLU (38. SOKAK) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE EMMİOĞLU, UMURBEY VE ÜÇ EYLÜL MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|TORBALI
|CUMHURİYET, MURATBEY, TORBALI
|01.08.2025 saat 19:12 ile 23:12 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|torbalı mh.ve yakın çevresi depo seviye düşüklüğünden yüksek katlı binalarda su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanmaktadır.
|URLA
|CAMİATİK, HACI İSA, YELALTI, YENİ, YENİCE
|01.08.2025 saat 16:31 ile 23:36 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|DOLGAZ ÇALIŞMASI ESNASINDA ANABORUYA ZARAR VERDİĞİNDEN DOLAY SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.