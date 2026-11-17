İngiltere Kralı 3. Charles, Preston kentindeki ziyareti sırasında sosyal medyada fenomen olan iki kardeşin kumpir tezgahını ziyaret etti. Kardeşlerle sohbet eden Kral, en sevdiği kumpir malzemelerini de açıkladı. Öğle yemeği teklifini geri çeviren Kral, "Onu yersem hayatta kalamam. Uyur giderim” şeklinde cevap verdi.

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İngiltere Kralı 3. Charles’ın, Lancashire bölgesindeki Preston kentini ziyareti sırasında beklenmedik anlar yaşandı. Sosyal medya fenomeni Jacob ve Harley Nelson kardeşlerin işlettiği SpudBros adlı kumpir karavanını ziyaret eden Kral, kardeşlerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

FENOMEN KARDEŞLERE ZİYARET

TikTok'ta 4 milyondan, Instagram'da ise 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Nelson kardeşler, Kral Charles ile karşılaşmalarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde 78 yaşındaki Kral'ın kardeşlere yaklaşarak, "Sizin hakkınızda çok şey duydum" dediği duyuldu.

Kral Charlesdan fenomen kardeşlere sürpriz ziyaret! Kumpir teklifine güldüren cevap: Onu yersem...

EN SEVDİĞİ MALZEMELER BUNLARMIŞ

Kardeşlerden Harley Nelson'ın kumpir sevip sevmediğini sorması üzerine Kral Charles, "Evet, elbette ki öyle" cevabını verdi. Kral, en sevdiği kumpir malzemelerinin ise peynir ve fasulye olduğunu belirtti.

Kral Charlesdan fenomen kardeşlere sürpriz ziyaret! Kumpir teklifine güldüren cevap: Onu yersem...

"ONU YERSEM HAYATTA KALAMAM"

Kardeşlerin kendisine kumpir ikram etme teklifini ise esprili bir şekilde geri çeviren Charles, "Onu yersem hayatta kalamam. Uyur giderim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan fenomen kardeşlerin Kral'a el örgüsü oyuncak bir patates ile yerel futbol takımı Preston North End'in imzalı formasını takdim ettiği görüldü.

Kral Charlesdan fenomen kardeşlere sürpriz ziyaret! Kumpir teklifine güldüren cevap: Onu yersem...

KRAL’DAN İŞLETMEYE ÖVGÜ YAĞMURU

Tezgahtan ayrılırken kardeşlerin hazırladığı yiyecekleri öven Kral, "Patatesin içine koyduğunuz o farklı şeyler harika" dedi.

Lancashire kentine kral olduktan sonra ilk kez gelen Charles, Harris Müzesi, Sanat Galerisi ve Kütüphanesini de ziyaret etti.

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