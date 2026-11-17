Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tercümanı Aleksey Sadıkov, ABD'li yetkililerle yapılan görüşmeye damgasını vurdu. Putin'in sözlerini İngilizceye aktarırken ses tonunu, mimiklerini ve el hareketlerini de birebir yansıtan Sadıkov'un görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Kremlin'de ABD temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile gerçekleştirilen görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tercümanı dikkatleri üzerine çekti.

Putin'in tercümanı Aleksey Sadıkov, Rus liderin konuşmalarını İngilizceye çevirirken yalnızca söylediklerini değil, konuşma tarzını ve beden dilini de birebir yansıttı. Sadıkov'un bu performansı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Hareketleriyle damga vurdu! Dünya, görüşmeden çok Putin'in tercümanını konuşuyor

HEM SES TONUYLA HEM DE BEDEN DİLİYLE YANSITTI

Görüşme sırasında kaydedilen görüntülerde Sadıkov'un, Putin'in sert ve ciddi üslubunu çevirisine yansıttığı görüldü. Rus liderin sözlerini aktarırken aynı ses tonunu kullanmaya çalışan tercüman, el ve kol hareketleriyle de Putin'in beden dilini taklit etti.

Akıcı konuşmasıyla dikkat çeken Sadıkov'un görüntüleri çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak kısa sürede viral hale geldi.

Hareketleriyle damga vurdu! Dünya, görüşmeden çok Putin'in tercümanını konuşuyor

Öte yandan görüşme öncesinde salona gelen Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un Sadıkov'a ilgisi dikkat çekti. Rus tercümanı fark eden Witkoff, doğrudan yanına giderek kendisiyle sohbet etti.

WİTKOFF’TAN ÖVGÜ YAĞMURU: ARTIK SESİNİ TANIYABİLİYORUM

Witkoff, Sadıkov'a duyduğu hayranlığı, "Efsane! Seni tekrar görmek güzel. Artık sesini tanıyabiliyorum, dünyadaki en güzel sese sahipsin" sözleriyle dile getirdi.

Hareketleriyle damga vurdu! Dünya, görüşmeden çok Putin'in tercümanını konuşuyor

Bu iltifat karşısında gülümseyen Sadıkov, teşekkür ederek karşılık verdi. İkili arasındaki samimi diyalog da görüşme öncesinde kameralara yansıdı.

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