Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir iş kadını ve şirket yöneticilerinden biriyle 'yasak aşk' yaşadığı iddia edilen Nvidia’nın eski CEO’su Huang’ın serveti günden güne eriyor. Huang, son üç işlem gününde şirket hisselerinin değer kaybetmesiyle 6 milyar dolar daha kaybetti. Ünlü iş adamının son bir haftada yaşadığı kayıp yüzde 16'yı aşarken milyarderler listesinde de geriledi.

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Hakkındaki yasak ilişki iddiaların ardından görevinden ayrılan Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang, şirket hisselerinde yaşanan düşüş nedeniyle büyük bir kayıp yaşadı. Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'ne göre Huang'ın serveti, pazartesi günü yaklaşık 6 milyar dolar azalarak 135,8 milyar dolara geriledi. Böylece Huang, dünyanın en zenginleri sıralamasında 14. sıraya düştü.

Skandalın faturası ağır oldu! Nvidia'nın eski CEO'sunun serveti bir haftada yüzde 16 eridi

BİR HAFTALIK KAYBI YÜZDE 16,3’E ULAŞTI

Huang'ın serveti, geçen pazartesi piyasa açılmadan önce 162,2 milyar dolar seviyesindeydi. Son kayıpla birlikte ünlü iş adamının bir haftalık kaybı yüzde 16,3'e ulaştı. Huang, bu düşüşün ardından Walmart'ın varisi Alice Walton'ın da gerisinde kaldı.

Forbes’un aktardığına göre Nvidia hisselerindeki değer kaybında, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çin'in çiplere erişmesini sağlayan yasal bir boşluğu kapattığına ilişkin haberlerin etkili olduğu belirtildi. Huang'ın yeniden Nvidia'nın başına geçebileceğine yönelik iddiaların da hisseler üzerindeki baskıyı artırdığı öne sürüldü.

Skandalın faturası ağır oldu! Nvidia'nın eski CEO'sunun serveti bir haftada yüzde 16 eridi

Huang'ın servetindeki gerileme son günlerde hız kazandı. İş insanı geçen hafta pazartesi 7,4 milyar dolar, salı 8,4 milyar dolar, perşembe 8,2 milyar dolar ve cuma günü 3,1 milyar dolar kaybetti. Son olarak pazartesi günü yaşanan 6 milyar dolarlık düşüşle birlikte kayıpları daha da arttı.

Huang'ın servetindeki düşüş, özel hayatına ilişkin ortaya atılan iddiaların ve Nvidia'daki görevlerinden ayrılmasının ardından başladı. Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olduğuna ilişkin haberler üzerine bağımsız bir soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturmanın, Huang'ın Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğu ve bu kişinin Pekin yönetimine bilgi aktardığı yönündeki iddiaların ardından başlatıldığı belirtilmişti.

Skandalın faturası ağır oldu! Nvidia'nın eski CEO'sunun serveti bir haftada yüzde 16 eridi

Şirket, 12 Kasım'da yaptığı açıklamada Jensen Huang'ın başkanlık, CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldığını bildirmişti. Huang'ın yerine geçici CEO olarak şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress atanmıştı. İş insanının ayrılığının ardından Nvidia hisselerinde yaşanan düşüş, servet kaybını da beraberinde getirdi.

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