Nvidia’nın kurucusu Jensen Huang’ın 33 yıllık CEO’luk görevinden ayrılmasının ardından şirketin yeni patronu için arayış başladı. Geçici göreve Colette Kress getirilirken ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir öneri geldi.

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ABD'li çip üreticisi Nvidia’nın kurucusu Jensen Huang, 33 yıldır yürüttüğü CEO’luk görevinden istifa etti. Şirket yönetim kurulu istifayı kabul ederken, Huang’ın yerine geçici olarak Mali İşler Direktörü (CFO) Colette Kress atandı. Şirket, kalıcı CEO için şirket içinden ve dışından adayları değerlendireceğini duyurdu.

Huang’ın ayrılığı,biri Çin adına istihbarat topladığı iddia edilen bir kadınla olmak üzere evlilik dışı iki ilişki yaşadığına dair haberlerin ardından geldi.

Trump, Nvidia’nın yeni patronunu seçti: Aklındaki isim herkesi şaşırttı

TRUMP'TAN BOŞALAN KOLTUK İÇİN ÖNERİ GELDİ

Huang’ın istifasıyla birlikte Nvidia’da yeni dönemin nasıl şekilleneceği tartışılırken Trump’ın Tim Cook çıkışı da dikkat çekti. Trump, yaptığı paylaşımda Cook’u Huang’ın yerine geçebilecek tek isim olarak göstererek, "Bir efsane, bir başka efsanenin yerini alıyor" ifadelerini kullandı.

Trump, Nvidia’nın yeni patronunu seçti: Aklındaki isim herkesi şaşırttı

Trump, şunları söyledi:

"Harika bir iş çıkaran Nvidia CEO'su JENSEN HUANG istifa ettiğine göre, onun yerini alabilecek tek bir kişi var: Apple'dan TIM COOK. Bir Efsane, bir başka Efsanenin yerini alıyor."

Trump, Nvidia’nın yeni patronunu seçti: Aklındaki isim herkesi şaşırttı

Öte yandan Tim Cook da artık Apple’ın CEO’su değil. 1 Eylül 2026’da görevini John Ternus’a devreden Cook, şirketin yönetim kurulu başkanı olarak görevini sürdürüyor.

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