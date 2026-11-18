2026-2027 eğitim öğretim yılında KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan üniversite öğrencileri, ilk ödemelerin hesaplarına geçeceği tarihi bekliyor. Başvuru sonuçlarının ilan edilmesinin ardından gündeme gelen toplu ödeme konusunda gözler Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYGM) çevrildi. Öğrenciler ''KYK toplu ödeme ne zaman yapılacak?'' ve ''KYK burs ödeme tarihleri ne zaman?'' sorularını gündeme taşıdı.

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KYK bursu ve kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemelerden yararlanabilmesi için gereken taahhütname onayı işlemleri tamamlandı. İlk kez burs veya kredi alacak öğrencilerin ekim ayından itibaren ödeme hakkı bulunurken, kasım ayında yapılacak ilk ödeme halinde iki aylık tutarın birlikte yatırılması gündeme gelecek. Peki, KYK toplu ödeme ne zaman yapılacak? KYK burs ödeme tarihleri ne zaman?

KYK toplu ödeme ne zaman yapılacak? KYK burs ödeme tarihi için geri sayım başladı

KYK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi ödemelerinin tarihi henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçları 6 Kasım 2026'da duyurulurken yurt içinde öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onay süreci 11 Kasım'da tamamlandı. İlk kez burs veya kredi alacak öğrencilere ekim ayından itibaren ödeme yapılacağı için ilk aktarımda geçmiş aylara ait tutarların da hesaba yatırılması bekleniyor.

Ödemenin aralık ayına kalması halinde ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan üç aylık toplu ödeme gündeme gelebilir.

KYK toplu ödeme ne zaman yapılacak? KYK burs ödeme tarihi için geri sayım başladı

KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, düzenli aylarda öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor. İlk kez ödeme alacak öğrenciler için ise geçmiş aylara ait tutarları kapsayan ayrı bir ilk ödeme takvimi uygulanıyor.

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında ilk ödemeler 18-20 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. 2026-2027 dönemi için ilk ödeme günü henüz açıklanmadı. Kesin tarih için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün duyuruları bekleniyor.

KYK toplu ödeme ne zaman yapılacak? KYK burs ödeme tarihi için geri sayım başladı

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR 2026-2027?

2026 yılı için geçerli KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları öğrencilerin eğitim seviyesine göre belirleniyor. Ön lisans ve lisans öğrencileri aylık 4 bin TL, yüksek lisans öğrencileri 8 bin TL, doktora öğrencileri ise 12 bin TL ödeme alıyor.

İlk ödemenin üç aylık yapılması halinde mevcut tutarlar üzerinden lisans öğrencilerine 12 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 24 bin TL, doktora öğrencilerine 36 bin TL yatırılması söz konusu olacak. 2027 yılı için uygulanacak yeni tutarlar da ayrıca duyurulacak.

KYK toplu ödeme ne zaman yapılacak? KYK burs ödeme tarihi için geri sayım başladı

KYK BURSU NEREDEN ALINIR, NASIL ÇEKİLİR?

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri öğrencilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Ödeme hakkı kazanan öğrenciler, hesaplarına aktarılan parayı Ziraat Bankası banka kartları ve ATM'leri aracılığıyla çekebiliyor. Burs veya kredi tutarı, banka mobil uygulaması ve internet bankacılığı üzerinden de takip edilebiliyor.

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