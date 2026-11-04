KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) bursu ve öğrenim kredisi başvurularının ekim ayında tamamlanması ardından değerlendirme aşamasına geçildi. Üniversite öğrencilerinin burs başvurusunda önceliklikli tercihi olan KYK, her yıl belirlenen takvim çerçevesinde başvuruları tamamlayıp sonuçları online olarak duyuruyor. Peki, 2026 dönemi KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaydet a- | +A

2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının sonuçları için geri sayım devam ediyor. Yeni dönemde ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, KYK'nın burs/kredilerinden faydalanabilecek. Başvuru işlemlerini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler sonuçlara ilişkin yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, KYK 2026 burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

KYK burs değerlendirmelerinde son durum! KYK 2026 burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK 2026 BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. 2025-2026 dönemi sonuçları 4 Kasım 2025’te açıklanmıştı. Geçen yılın takviminden hareketle sonuçların bu yıl da kasım ayının ilk haftasında açıklanabileceği tahmin edilse de resmi bir kaynağa dayanmıyor. Kesin tarih GSB duyurusuyla netleşecek.

SONUÇLARIN ARDINDAN TAAHHÜTNAME ONAYI GEREKECEK

Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin ise önce anne veya babalarının e-Devlet'i üzerinden veli onayı vermesi, ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayı vermesi gerekiyor.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler İSE kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne gerekli belgelerle giderek taahhütnamelerini onaylatabilecekl.

| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala