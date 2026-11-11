Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında disiplin ve güvenlik kuralları yeniden düzenlendi. Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü, ses veya verileri hukuka aykırı şekilde kaydeden ya da paylaşan öğrencilere yurttan çıkarma cezası verilebilecek. Belirlenen giriş saatlerinde yurtta bulunmayan ve kendisine ulaşılamayan öğrencilerin durumu ise velilerine veya bildirdikleri irtibat kişilerine iletilecek.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında barınma, disiplin ve güvenlik uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.

10 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile öğrencilerin mahremiyetinin korunması, yurda giriş kontrolleri ve disiplin süreçlerinde yeni kurallar belirlendi.

Düzenlemeyle birlikte bazı disiplin işlemleri elektronik ortama taşınırken yurttan çıkarma cezası gerektiren fiillerin kapsamı da genişletildi.

KYK yurtlarında kurallar değişti! Öğrencilere yurttan çıkarma cezası, ailelere bildirim

ÖZEL GÖRÜNTÜ VE SES PAYLAŞANLARA YURTTAN ÇIKARMA CEZASI

Yeni yönetmelikle öğrencilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden davranışlara yönelik yaptırımlar genişletildi.

Buna göre, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü, ses veya verileri hukuka aykırı biçimde kaydetmek, paylaşmak, yaymak ya da dijital ortamda erişime açmak yurttan çıkarma cezası gerektiren fiiller arasına eklendi.

Cinsel taciz, cinsel saldırı ve kişilerin mahremiyetini ihlal eden davranışlar da aynı kapsamda düzenlendi.

Böylece yurtlarda kalan öğrencilerin özel hayatına yönelik ihlaller, disiplin işlemleri kapsamında açıkça tanımlanmış oldu.

YURDA GİRİŞ YAPMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN BİLDİRİM DÖNEMİ

Yönetmelikte öğrencilerin yurda girişlerinin takip edilmesine ilişkin yeni bir uygulamaya da yer verildi.

Bakanlık tarafından belirlenen giriş saatlerinde yurtta bulunmadığı tespit edilen öğrenciye makul süre içinde ulaşılamaması hâlinde güvenlik amacıyla bildirim yapılacak.

18 yaşından küçük öğrencilerin durumu velilerine, reşit öğrencilerin durumu ise öğrencinin önceden bildirdiği irtibat kişisine iletilecek.

Söz konusu bildirimler Bakanlığın bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Düzenleme, öğrencilerin izin kullandıkları günleri de kapsıyor. Ancak her yurda giriş yapılmaması durumunda otomatik olarak aileye bildirim gönderilmesi değil, öğrenciye makul süre içerisinde ulaşılamaması şartı öngörülüyor.

KYK yurtlarında kurallar değişti! Öğrencilere yurttan çıkarma cezası, ailelere bildirim

BAŞKASININ HESABINI KULLANMAK DA CEZA KAPSAMINDA

Yeni düzenlemeyle Bakanlığın dijital sistemleri üzerinden gerçekleştirilen işlemler de disiplin hükümlerine dâhil edildi.

Bakanlık bilişim sistemi, mobil uygulama veya diğer dijital platformlarda gerçeğe aykırı beyanda bulunmak, başkasına ait kullanıcı hesabını kullanmak ya da sistemin işleyişini engellemek yurttan çıkarma cezası gerektiren fiiller arasında sayıldı.

Yetkili makamlarca yasaklanan yayınların dijital ortamlar üzerinden yaygınlaştırılması da yaptırım kapsamına alındı.

Ayrıca elektronik duyuruları kasıtlı olarak silmek, değiştirmek veya başkalarının bu duyurulara erişimini engellemek kınama cezası kapsamındaki fiiller arasında yer aldı.

DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

Yönetmelik değişikliğiyle öğrencilerin disiplin cezalarına itiraz süreleri de yeniden düzenlendi.

Buna göre disiplin cezası öğrenciye fiziki olarak tebliğ edilmişse 10 gün, elektronik ortamda tebliğ edilmişse 5 gün içerisinde itiraz edilebilecek.

Öğrenciler, savunmalarını tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda sunabilecek. Belirlenen süre içinde savunma vermeyen öğrenciler savunma hakkından vazgeçmiş sayılacak.

Disiplin işlemlerine ilişkin belgeler ve kararlar Bakanlığın bilişim sistemine kaydedilecek.

KYK yurtlarında kurallar değişti! Öğrencilere yurttan çıkarma cezası, ailelere bildirim

YURTTAN ÇIKARMA KARARI ÜNİVERSİTEYE BİLDİRİLECEK

Yönetmelikle disiplin cezalarının bildirilmesine ilişkin esaslarda da değişikliğe gidildi.

Reşit olmayan öğrencilere verilen tüm disiplin cezaları velilerine veya vasilerine bildirilecek.

Yurttan çıkarma cezaları ise öğrencinin kayıtlı bulunduğu üniversiteye veya diğer öğretim kurumuna iletilecek.

Disiplin işlemlerinde Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) de kullanılabilecek. Elektronik tebligatlar, öğrencinin elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak.

KAYIT DONDURAN ÖĞRENCİLERİN BARINMA HAKKI DA DÜZENLENDİ

Yeni yönetmelikte eğitimine ara veren öğrencilerin yurt hakkını ilgilendiren bir değişiklik de yer aldı.

Normal eğitim süresi içerisinde üniversite kaydını donduran öğrencilerin bu süreleri, yurtta barınma sürelerine eklenecek.

Yurtta kalırken okul kaydını donduran öğrenciler, eğitimlerine geri döndüklerinde yurt yerleştirmelerinde öncelikli olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği, 10 Kasım 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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