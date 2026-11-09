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KYK taahhütname onayı nereden, nasıl yapılır? Tahhütname onayı için son tarih paylaşıldı

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KYK taahhütname onayı nereden, nasıl yapılır? Tahhütname onayı için son tarih paylaşıldı
Başlık ResmiKYK taahhütname onayı nereden, nasıl yapılır? Tahhütname onayı için son tarih paylaşıldı

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs/kredi başvuru sonuçlarının ilan edilmesi ardından taahhütname onayı gündeme geldi. Öğrencilerin burs/kredi desteğinden faydalanabilmesi için taahhütname onayını gerçekleştirmesi gerekiyor.Peki, KYK taahhütname onayı nereden, nasıl yapılır?

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Özge Ülger Yiğit
ÖZGE ÜLGER YİĞİT

2026-2027 eğitim öğretim yılı Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları 6 Kasım 2026 tarihinde açıklandı. Burs ve Öğrenim Kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, 11 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerektiğini bildirildi. Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne veya babalarının önce kendi e-Devlet'i üzerinden veli onayı vermesi, ardından öğrencinin taahhütname onaylaması gerekiyor.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise, kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabiliyor.

KYK taahhütname onayı nereden, nasıl yapılır? Tahhütname onayı için son tarih paylaşıldı
Başlık ResmiKYK taahhütname onayı nereden, nasıl yapılır? Tahhütname onayı için son tarih paylaşıldı

BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Taahhütname onaylamak isteyen öğrencilerin izlemesi gereken adımlar şöyle:

e-Devlet Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri sayfasına giriş yapın.

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle kimlik doğrulamasını tamamlayın.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri ekranına erişim sağlayın.

Ekranda yer alan taahhütname metnini inceledikten sonra onay işlemini tamamlayın.

İşlemin tamamlandığını kontrol edin.

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