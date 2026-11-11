KYK taahhütname onayı için belirlenen sürede sona gelindi. 2026 ve 2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin onay işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, taahhütname onayının ne zaman sona ereceğini ve işlemin yapılmaması halinde ne olacağını araştırıyor.

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KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları 6 Kasım 2026 Cuma günü açıklandı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından burs veya kredi hakkı kazanan öğrenciler için taahhütname onay süreci başladı.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA SONA ERİYOR?

2026 ve 2027 eğitim öğretim yılında KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için taahhütname onay süreci devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 6 Kasım Cuma günü açıklanan başvuru sonuçlarının ardından öğrencilerin burs ve kredi ödemelerinden yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden onay vermesi gerekiyor. Yurt içinde öğrenim gören öğrenciler için KYK taahhütname onayı, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek. Öğrencilerin bu tarihe kadar e-Devlet'teki Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri hizmetine giriş yaparak kendilerine sunulan taahhütnameyi incelemesi ve onaylaması gerekiyor.

KYK taahhütname onayı ne zaman, saat kaçta sona eriyor?

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı ve kefaletname işlemlerini 5 Aralık 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne veya babalarının önce kendi e-Devlet’i üzerinden veli onayı vermesi, ardından öğrencinin taahhütname onaylaması gerekiyor.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabiliyor.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI YAPILMAZSA NE OLUR?

KYK burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin, ödemelerden yararlanabilmek için taahhütname onayını belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor. Taahhütnameyi onaylamayan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi ödemesi yapılmayacak.

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