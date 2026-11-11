KYK bursu ödeme tarihleri, 2026 ve 2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gündemine geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen burs ve kredi sürecinde ilk ödemelerin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Üniversite öğrencileri, ödeme takviminin yanı sıra taahhütname onayı için belirlenen süreyi de yakından takip ediyor.

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KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları 6 Kasım 2026 Cuma günü açıklandı. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler için taahhütname onay süreci devam ederken ilk ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağı merak ediliyor.

KYK BURSU ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026 ve 2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları 6 Kasım Cuma günü açıklandı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün yayımladığı son duyuruda burs ve kredi hakkı kazanan öğrencilerin taahhütname onaylarını tamamlamaları gerektiği belirtildi. İlk kez burs veya öğrenim kredisi alacak öğrenciler için kesin ödeme takvimi henüz açıklanmadı.

KYK bursu ödeme tarihleri belli oldu mu, ayın kaçında yatacak?

Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan ve yurt içinde eğitim gören öğrencilerin 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor. Belirlenen süre içinde onay işlemini tamamlamayan öğrencilere burs veya kredi ödemesi yapılmayacak. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin ise taahhütname ve kefaletname işlemlerini 5 Aralık 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne veya babalarının önce kendi e-Devlet’i üzerinden veli onayı vermesi, ardından öğrencinin taahhütname onaylaması gerekiyor. 15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabiliyor.

KYK BURSU NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA YATACAK?

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, normal aylık ödeme takvimine göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre hesaplara yatırılıyor. İlk kez burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ilk ödeme takvimi ayrıca duyurulacak.

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