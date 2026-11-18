ÖSYM 2026-ALES/3 sınava giriş belgelerinin erişime açıldığı duyurdu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren ALES Sınava Giriş Belgesi'ni, 18 Kasım 2026 tarihinden itibaren görüntüleyebiliyor. Peki, ALES/3 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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29 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2026-ALES/3) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 18 Kasım 2026 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

2026-ALES/3 sınava giriş belgeleri erişime açıldı (ALES sınav yerleri sorgulama)

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda sınav giriş saatine de dikkat çekildi. Adaylar, saat 10.15'te başlayacak sınav için saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

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